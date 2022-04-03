十大屋苑周末兩日成交按月增19%　創11月同期新高

疫情漸見緩和，市場交投氣氛明顯好轉，中原指出，十大屋苑於周六、日(2、3日)錄25宗成交，按周增加約19%，為去年5月後11個月同期最多，已連續3個星期高企於逾20宗水平。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，單日確診人數持續回落，剛性需求持續強勁，早前市場上累積了一定購買力，而一手市場暫未有全新盤應市，買家回流二手屋苑，加上放寬按保新措施明顯帶動800萬至1,200萬元成交，部分買家怕遲買會貴，加快入市步伐，料本月交投熱鬧。

其中荔枝角美孚新邨兩日錄7宗成交最旺，中原林家傑稱，屋苑百老匯街65號高層戶，實用面積約667方呎，三房連套房間隔，去年3月放盤開價約930萬元，議價後以798萬元沽出，呎價約11,964元。原業主於2013年9月以480萬元買入單位，現轉手帳面獲利318萬元或約66%。

至於天水圍嘉湖山莊及沙田第一城兩大新界上車屋苑，期內亦分別錄5及4宗買賣，中原劉耀琛表示，其中嘉湖山莊賞湖居5座高層B室，實用面積約633方呎，三房間隔，以700萬元沽出，呎價約11,058元，新買家為外區上車客，已睇各區二手盤一段時間，認為嘉湖三房「性價比」高，以相同價錢，其他區難以找到同類型放盤，故睇樓即日決定入市。原業主於2018年5月以648萬元買入單位，現帳面獲利52萬元，單位升值約8%。

該公司黎宗文表示，疫情持續回落，買家入市信心提升，沙田第一城11座中層A室，實用面積約515方呎，三房間隔，開價約738萬元，議價後以734.8萬元易手，呎價約14,268元。

港島區以鰂魚涌太古城表現較好，中原趙鴻運表示，屋苑兩日約2宗成交，包括華山閣高層F室，實用面積約685方呎，三房間隔，累減約92萬元，以1,288萬元沽出，呎價約18,803元，買家為外區用家。原業主於2000年以293萬元購入單位，現沽貨帳面獲利995萬元或3.4倍。