【地產專題】疫情重創樓市　美孚新邨入場費2年跌50萬

疫情重創香港物業市場，加上股市波動及移民興起，大型屋苑入場費陸續回落，尤其主攻實用面積約400至600方呎單位項目。如鰂魚涌康怡花園目前開價由約780萬元起，逾兩年間跌逾10%，荔枝角美孚新邨入場費，同期都跌約50萬元。

整體樓價回落，根據中原城市領先指數顯示，首季二手樓價累跌約3.9%，而大型屋苑標準兩房單位，入場費亦回落，本報統計全港10個大型私人屋苑，自2019年後疫情爆發後，其中7個入場費都比疫情前下挫，跌幅由約3至11%。當中康怡花園更由約880萬元，下跌約100萬元。

事實上，康怡花園二手交投，今年首兩個月被「冰封」，期內均只錄個位數成交。中原楊文傑表示，屋苑兩房單位的實用面積約461至555方呎，過往最高做價曾達千萬，但疫情期間，該類高質素兩房戶成交價，都跌至約850萬元，樓價跌幅逾百萬元，用家再度入市。上月區內連錄多宗兩房單位成交，而屋苑交投量亦回升至20宗。

他又指，政府放寬按揭保險入場門檻，而康怡花園兩房做價，亦已回落至一千萬元以內，即受惠於新措施，首期減少推動購買力，而同區藍籌太古城買賣市場2月已見反彈，同時帶動區內樓市氣氛，不少準買家在4月限聚措施放寬前，近日已偷步睇樓。另太古城現時入場費由750萬元起，疫後都跌約5%，近日個別成交呎價都跌至約1.4萬元。

九龍指標屋苑美孚新邨，原則兩房單位的實用面積主要介乎約508至602方呎。美聯吳志輝指，屋苑買賣放盤充裕，現時有約520個買賣盤，入場費僅由約600萬元起，比2019年底最低約650萬元，已回落約8%。而近期部分單位成交呎價，已低於1.2萬元，吸引買家入市，單是3月份屋苑再錄逾30宗二手買賣，為近月最旺。

他續稱，疫情、股市波動及俄烏戰爭相斷在首季出現，有意沽貨的業主，賣樓態度更為「實在」，並有一定議幅，亦是交投回升秩原因。除兩房單位外，屋苑3月三房單位成交比例更高逾60%，反映市場有換樓需求。

而位於東九龍的大型屋苑九龍灣德福花園，上一季成交價曾跌穿600萬元，較2019年底時最平做價跌近5%。美聯黃黃遠基表示，屋苑在疫情爆發前，即使1樓最低層單位叫價，普遍都近700萬元，但現時放盤開價，最低只由約660萬元起，跌幅達約4至5%。雖然過去一年屋苑交投量，仍未追上兩年多前水平，但樓價回落，積聚的購買力開始四出睇樓，尤其是一批上車或換樓用家，陸續查詢減價盤。