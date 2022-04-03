【美股前瞻】聯儲放風最快下月縮表　有基金估標指將跌一成

美國2月份個人消費開支(PCE)物價指數果然沒令調高今年有關預測的聯儲局「失望」，市場注視該局本港時間周四凌晨披露上季決定加息時的內部討論情況。正當紐約著名景點星巴克臻選烘焙工坊店和紐約史丹頓島的亞馬遜倉庫成立工會，為工資通脹添柴加火之際，聯儲局「三號人物」、紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，該局準備最快在下月的議息會議宣布縮減資產負債表，抗擊「已尤為嚴峻」的通脹風險。

市場亦憂慮早前美國5年期與30年期國債孳息出現2006年以來首次倒掛，並於兩年與10年期之間上演，事關傳統經濟學認為此乃經濟陷入衰退和股市見頂的先兆。

臻享顧問董事總經理王良享分析，現時債息倒掛主要因為市場預期美國經濟增長不及預期，以及「縮表」細節未明有關，因為目前聯儲局的資產負債表內，以一至5年期國債佔比最多，比重高達38%，10年期以上國債次之，佔比達24%，一年期、5至10年則分別佔20%及17.5%。

他續指，由於外界估計當聯儲局啟動「縮表」會先行減買佔比最重的5年期國債，才使5年期國債孳息率近日飆升，而且「縮表」的具體詳情仍未出爐，導致長債息上升速度不及短債。聯儲局本周稍後公布的議息紀錄或會有「縮表」的內容，或帶動長債息再次向上突破。

王良享亦不太認同美國瀕臨滯脹甚至衰退，理由是現時當地工資及租金增速已放緩，所以就算油價向上，本季通脹亦預期只會持平，之後再進一步冷卻。過去半世紀美國經濟平均增長達6.1%，除非全年通脹高於6.1%，才會提高衰退的機會。

談及美股本季走勢，他認為，若聯儲局急於「縮表」，並擬一年內縮減1.1萬億美元，就會等同前年疫情時的「放水」速度，變相「清零」，對中小企為主的羅素2000指數及標指影響較大。

不過，他對道指及納指看法較中性，因為道指涉及多隻銀行股，理應受惠加息周期，加上當地銀行自疫情以來毋須提供超額準備金，更累計滾存高達1.6萬億美元的「平錢」可借出街，所以加息自然對銀行股有好處。納指首10隻股份普通盈利均表現不俗，市盈率不算高，所以亦可看高一線。

基金公司DWS的美洲區投資總監比安科警告，標指短期內會跌至4,000點附近，比上周五收市低逾一成，主要憂慮經濟擴張下急速鈍化，尤其是通脹升溫恐削弱消費力，降低經濟效益，而聯儲局抗通脹時或出手過猛。DWS調低了能源以外板塊的盈利預測，就算能重上5,000點，也不是今年的事。摩根大通以智能手機需求放緩為由，把蘋果公司(Apple Inc.)和高通剔出焦點股份名單。