樓市隨疫情轉好　長沙灣四小龍4月暫錄6宗成交

隨着疫情有好轉迹象，樓市交投有所改善，其中長沙灣四小龍屋苑4月份已錄約6宗成交，以泓景臺佔3宗最多，屋苑一個三房單位以約1,090萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明表示，小西灣藍灣半島5座中層A室，實用面積約729方呎，三房連套房間隔，望山景及海景，以1,360萬元易手，呎價約18,656元。原業主於2001年以500萬元買入單位，持貨21年帳面獲利860萬元，單位升值約1.72倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角半山賽西湖大廈13座高層C室，實用面積約1,100方呎，三房連套房間隔，獲買家以2,600萬元連車位承接，呎價約23,636元。原業主早於2002年7月僅以544萬元購入單位，持貨20年帳面獲利逾2,000萬元，大幅升值近3.8倍。

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九龍區

●美聯黃永財指出，長沙灣四小龍屋苑4月份已錄約6宗成交，其中泓景臺佔3宗最多，成交包括2座高層B室，實用面積約682方呎，成交價約1,090萬元，呎價約15,982元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣及深水埗二手交投轉旺，長沙灣喜漾2座高層F室，實用面積約408方呎，一房間隔，最初開價740萬元，以728萬元易手，呎價約17,843元。原業主於2019年4月以680萬元購入單位，持貨滿3年辣招鬆綁轉售，帳面獲利約48萬元。

●世紀21家天下黎振傑指出，旺角居屋富榮花園7座低層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，向北望樓景，未補價第二市場成交價約618萬元，呎價約10,439元。

●美聯鍾坤文表示，九龍塘又一居23座高層A室，實用面積約561方呎，開價約1,100萬元，減價約4.7%至1,048萬元成交，呎價約18,680元。

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新界區

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山迎海‧星灣21座中層E室，實用面積約497方呎，兩房間隔，原叫價890萬元，放盤3個月微減10萬元，成交價880萬元，呎價約17,706元。原業主於2018年2月購入上址，當時作價750萬元，持貨4年帳面獲利約130萬元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山海栢花園4座高層G室，實用面積約412方呎，兩房間隔，原開價760萬元，放盤3個月減價29萬元，終以731萬元售出，呎價約17,743元。原業主於2016年12月購入上址，當時作價600萬元，持貨逾5年帳面獲利131萬元，升值約22%。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山居屋錦泰苑C座低層8室，實用面積約650方呎，三房間隔，開價約570萬元，減價後未補價第二市場成交價約550萬元，呎價約8,462元。原業主於2010年以159萬元購入單位，持貨12年帳面獲利約391萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城42座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，原叫價560萬元，放盤20日，終以555萬元獲承接，呎價約19,542元。原業主於2015年11月以397萬元入市，持貨至今帳面獲利158萬元，單位升值約40%。

●中原馮澤源稱，沙田溱岸8號1座中層E室，實用面積約508方呎，兩房間隔，叫價約1,150萬元，議價後以1,055萬元易手，呎價約20768元。原業主於2012年以530萬元入市上址，持貨約10年帳面獲利525萬元，單位升值約99%。

●中原徐家倫稱，二手交投開始回暖，買家入市意欲普遍提升，大埔白石角區3月共錄約18宗成交，其中逸瓏灣佔7宗，項目高座15座中層D室，實用面積約915方呎，三房連套房間隔，開價約1,200萬元，議價後以1,180萬元售出，呎價約12,896元。原業主於2018年以約861萬元購入單位，持貨4年帳面獲利約319萬元。

●美聯葉容生指出，粉嶺帝庭軒5座高層A室，實用面積約419方呎，兩房間隔，減約10萬元，以590萬元成交，呎價約14,081元。買家為區內業主，見近期疫情好轉，交投量顯著回升，對後市具信心，購入單位作投資用途。原業主於2017年12月以約528萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約62萬元，升值約11.7%。

●中原陳曉風表示，上水天巒2期洛卡諾大道雙號屋，實用面積約2,425方呎，兩房間隔，議價後以4,060萬元沽出，呎價約16,742元。新買家為外區用家，原居於九龍區，鍾情獨立屋居住環境，睇好北部都會區發展潛力，故購入單位。原業主則於2016年以約3,600萬元購入上址，持貨6年帳面獲利約460萬元，升值約12.8%。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳中心9座低層E室，實用面積約384方呎，兩房間隔，原開價770萬元，現減價12萬元或1.6%，以758萬元易手，呎價約19,740元。據了解，原業主於2001年12月以約149.5萬購入單位，現轉手帳面獲利608.5萬元或4.1倍。屋苑現有約160個放盤，叫價由770萬元起。

●利嘉閣朱子華稱，元朗朗景臺1座中層G室，實用面積約477方呎，兩房間隔，原開價575萬元，經議價後減價17萬元或約3%，新近以558萬元沽出，呎價約11,698元。原業主於2014年5月以約330萬元購入單位，持貨約8年帳面獲利約228萬元。屋苑現時有約5個放盤，叫價由570萬元起。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆禧苑B座中層9室，實用面積約363方呎，累減20萬元，已補價自由市場成交價約430萬元，呎價約11,846元。新買家為區內客，考慮到屋苑鄰近家人居所，方便照應遂購入單位。原業主於2017年以約363萬元已補價入市，現轉手帳面獲利約67萬元。

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