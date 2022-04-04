東方日報B1：中小單位「疫」冧價　康怡兩房兩年挫逾10%

疫情重創香港物業市場，加上股市波動及移民潮，大型屋苑入場費顯著下滑。其中主攻實用面積約400至600方呎中小型單位的項目，如鰂魚涌康怡花園現時放盤價最低由約780萬元起，與疫症爆發前的逾兩年前比較，跌價逾10%，而荔枝角美孚新邨的入場價，同期亦跌約50萬元。

整體樓價回落，中原城市領先指數顯示，首季二手樓價累跌約3.9%。同時，市場上大型屋苑提供的中小型單位入場費都回落，該類單位主要為標準兩房間隔。本報統計全港10個大型私人屋苑，自2019年後疫情爆發後至今，該類單位放盤價變化，其中7個項目的入場費都比疫症爆發前下挫，跌幅由約3至11%。當中康怡花園疫前約880萬元，現已跌價約100萬元。

事實上，今年首兩個月，康怡花園二手交投被「冰封」，期內僅錄個位數成交。中原楊文傑表示，該屋苑兩房單位的實用面積約461至555方呎，過往最高做價曾達千萬元。但疫情期間，該類高質素兩房戶成交價，都跌至約850萬元，樓價跌幅逾百萬元，吸引用家再度入市。上月區內連錄多宗兩房單位成交，而交投量亦回升至20宗。

他又指，政府放寬按揭保險入場門檻，而康怡花園兩房做價，亦已回落至一千萬元以內，即時受惠於新措施。首期減少推動購買力，同區藍籌太古城買賣市場2月已見反彈，同時帶動區內樓市氣氛，不少準買家在4月禁聚措施放寬前，近日已偷步睇樓，該盤現時入場費由750萬元起，較疫情前跌約5%，近日個別成交呎價更跌至約1.4萬元。

九龍指標屋苑美孚新邨，原則兩房單位的實用面積主要介乎約508至602方呎。美聯吳志輝指，屋苑買賣放盤充裕，現時有約520個買賣盤，入場費僅由約600萬元起，比2019年底最低約650萬元，已回落約8%。而近期部分單位成交呎價已低於1.2萬元，吸引買家入市，單是3月份屋苑再錄逾30宗二手買賣，為近月最旺。

他續指，疫情、股市波動及俄烏戰爭相繼在首季出現，有意沽貨的業主放盤態度更實在，並有相當議幅，也是交投回升的原因之一。除了兩房單位外，屋苑3月三房戶成交比例更高逾60%，反映市場有換樓需求。

而位於東九龍的大型屋苑九龍灣德福花園，上季成交價曾跌穿600萬元，較2019年底時最平做價跌近5%。美聯黃遠基表示，屋苑在疫情爆發前，即使一樓最低層單位叫價，普遍都近700萬元，但現時放盤開價，最低只由約660萬元起，跌幅約4至5%。

他指，雖然過去一年該屋苑交投量，仍未追上兩年多前水平，但樓價回落，積聚的購買力開始四出睇樓，尤其是一批上車或換樓用家積極查詢減價盤源。