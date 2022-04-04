港股黑期高水200點　油價偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數報98.62；港匯見7.8339；離岸人民幣(CNH)報6.3688；美元兌日圓處122.6；歐元報1.1043，英鎊報1.3104。金價處1,924.1美元。油價偏軟，布油報103.48美元，紐油處98.43美元。比特幣報4.65萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水約200點。

●道指上周五(1日)做好，道指收報34,818點，升139點或0.4%；標指收報4,545點，升15點或0.34%；納指收報14,261點，升40點或0.29%。

●港股ADR指數上周五微升，按比例計算，收報22,077點，升38點或0.17%。

●紐約5月期油上周五收報每桶99.27美元，跌1.01美元或1.01%，全周計累跌14.63美元或12.84%，創自2011年以來最大單周跌幅。布蘭特6月期油收報每桶104.39美元，跌32美仙或0.3%，全周累跌12.98美元，跌幅11.06%。

●紐約6月期金上周五收報每安士1,923.7美元，跌近1.6%。

●英國富時100指數上周五收報7,537點，升22點或0.3%；法國CAC指數收報6,684點，升24點或0.37%；德國DAX指數收報14,446點，升31點或0.22%。

●中國恒大：95%項目已復工，將不惜代價維持建設。

●比亞迪3月起停產燃油車，同月銷量增1.56倍。