潘梓生：供應增　油價短線或下試93關

通脹狀況在俄羅斯入侵烏克蘭後更趨熾熱，油價居高不下令市場更擔心未來一兩個月的通脹數字。美國即將踏入中期選舉，加上經濟數據明顯反映通脹高企已令民眾消費力減弱，拜登政府宣布以歷史最大規模釋放戰略石油儲備，將以平均每日於市場增加100萬桶供應，紐約期油應聲回落，並失守每桶100美元水平。

包括高盛在內的眾多分析指，釋放原油儲備無助解決根本問題，加上未來美國政府將要補充儲備，反而令油價繼續上漲。無疑長遠而言，原油市場仍需依靠自然供求及價格調整平衡，惟釋放戰略石油儲備本身就是短期措施，並以「買時間」方式配合其他政策以壓低通脹。

同時，石油輸出國組織(OPEC)在去年會議表示，今年僅以每月日均40萬桶原油速度增產，若美國每日增加100萬桶供應，未來6個月的供求格局將大為改善。若美國頁岩油產能重投生產，將有助整體油市恢復平衡。

紐約期油現時失守100美元，短線已跌至近期上升軌支持，可能有助短線反彈，惟油價即月與下月的日曆價差已收窄至兩美元以下，與早前差距3美元以上已出現大幅變化，反映俄烏戰事後的「搶貨」階段已告尾聲，相信油市反彈力度將受限制。紐約期油短期將於102美元遇較大阻力，下方則有可能調整至93美元才見支持。

獨立市場分析師 潘梓生