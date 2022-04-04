【全港首創】恒生推出手機存入支票服務

近年數碼銀行服務發展迅速，但不論個人或企業，使用支票的情況仍然相當普遍，根據香港銀行同業結算公司數據，今年首兩個月的港元支票結算量達到940萬張，累計結算金額超過1萬億港元。恒生銀行亦指出，例如一些涉及大額款項交易，或者收款人要求「見票」，即是使用實體支票去增加交易信心時，都會選擇使用實體支票進行交易，而該行客戶在去年存入的實體支票數量，就高達約1,000萬張。

恒生最新推出創新的手機入票功能，不論該行的個人或商業客戶，只需要在其Mobile App選擇「手機入票服務」，再拍下持有的支票正面和背面，就可以確認入票和等待收款，而服務更涵蓋透過恒生和滙豐帳戶發出的港元支票和本票，甚至支付股息的支票等。

恒生形容新服務不僅有助客戶節省理財時間，而且面對近期嚴峻的疫情發展下，仍可安坐家中完成入票手續。恒生商業銀行業務總監林燕勝坦言，相信該行率先推出首創的手機入票服務，能夠支持商業客戶應對因受限於疫情和出行而帶來的挑戰。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫亦表示，手機入票提升了個人銀行客戶處理日常銀行交易時的方便和靈活性，她更透露將會透過與金融科技開發商的緊密合作，進一步優化該行數碼化能力。