港股向好 ATMJ領漲 石藥飆近7%

假期前夕加上內地A股休市，港股高開187點後窄幅上落，暫升逾200點，企22,200點水平。國企指數及科技指數齊升130點，主板成交350億港元。

科網股繼續撐市，京東集團升近4%；美團升2.8%；阿里巴巴升2.3%；騰訊升1.6%；小米集團升0.8%。

其他藍籌股以內房及醫股板塊跑贏。碧桂園服務飆7.1%表現最佳；碧桂園升6.6%；中國海外及龍湖集團升逾3%。

石藥集團自主研發的mRNA新冠疫苗獲臨床許可，股價飆6.8%；阿里健康升4.2%；藥明生物升3.8%；中國生物製藥升2.4%。

消費股跑輸，李寧、農夫山泉、百威亞太及華潤啤酒跌1.2%至1.5%，是表現最差幾隻藍籌。

【09:20】港股向好 ATMJ領漲 滙豐偏軟

港股開市做好，恒生指數升187點或0.85%，報22,227點；國企指數高開81點或1.08%，報7,618點；科技指數升81點或1.81%，報4,606點。

大型科網股領漲，美團升2.9%；騰訊及京東集團升2.6%；阿里巴巴升0.8%；小米集團無起跌。

金融股表現牛皮，滙豐控股及建設銀行跌0.1%；工商銀行及中國銀行無起跌；友邦保險升0.2%；香港交易所升0.5%；中國平安升0.8%。

石藥集團自主研發的mRNA新冠疫苗獲臨床許可，股價高開6.1%，報9.38港元。