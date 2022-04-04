【產經直播】港股待北水回歸見真章？
2022年04月04日 09:54
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港股鮮有出現連續3個季度下跌，踏入新一季，觀乎俄烏緊張局勢及美國加快加息步伐等因素仍存在，暫難扭轉跌勢？展望本周，港股通周三(6日)才恢復，大市恐在低成交及觀望氣氛下繼續橫行？要待北水回歸才會有更明確方向？投資者睇定啲先？
中概股從美國退市風波現曙光，外電引述消息人士指中國或讓步，擬讓美國完整取得多數公司的審計底稿，至於個別手握敏感數據的企業則可能要除牌，消息刺激在美上市的中概股抽升，短線博好倉諗得過？
四大國有內銀先後公布去年業績，純利齊齊實現雙位數增長，股價做好，其中建設銀行(00939)已連升7個交易日，挨近6元水平，上望空間仲有幾多？不過四大行淨息差均按年收窄，受減費讓利影響下，前景要小心？至於國際銀行股方面，受惠美國加息0.5厘預期升溫，滙豐控股(00005)近期走勢回勇，值得留意？
受到美國釋出戰略石油儲備消息影響，國際油價偏軟，惟俄烏局勢不穩，隨時又會反彈？首季股價表現亮麗的「三桶油」，可否趁回吐部署？揀邊隻最有動力？相反油價回落，有利油價敏感的航運股，日前發盈喜的中遠海控(01919)，上周五(1日)拉升近一成，仲追唔追好？
比亞迪股份(01211)日前公布3月汽車銷量為10.49萬輛，按年增長1.57倍；又指按戰略發展需要，自上月起停止燃油汽車的整車生產。公司未來會專注於純電動和插電式混合動力汽車業務﹐長遠有利發展？
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