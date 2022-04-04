【產經直播】港股待北水回歸見真章？

港股鮮有出現連續3個季度下跌，踏入新一季，觀乎俄烏緊張局勢及美國加快加息步伐等因素仍存在，暫難扭轉跌勢？展望本周，港股通周三(6日)才恢復，大市恐在低成交及觀望氣氛下繼續橫行？要待北水回歸才會有更明確方向？投資者睇定啲先？

中概股從美國退市風波現曙光，外電引述消息人士指中國或讓步，擬讓美國完整取得多數公司的審計底稿，至於個別手握敏感數據的企業則可能要除牌，消息刺激在美上市的中概股抽升，短線博好倉諗得過？

更多花旗輪證產品即上：

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：