跌勢已完？美股大好友料觸底機率達90%　因出現呢個信號...

長期看好美股的「大好友」、Fundstrat Global Advisors共同創始人Tom Lee發表報告表示，美國股市在2月24日俄烏衝突爆發時就已經觸底，這種可能性高達90%。

他指出，只要美國經濟今年能夠避免衰退，標普500指數就可能在今年底前升上5,100點，意味着較當前水平上漲13%，對於在2月24日4,114點的低位買入的投資者來說，回報達24%。但在上漲的過程中，標普500指數仍有可能從當前水平下跌，未來3至4個月有一個不穩定地帶，但未來6個月和12個月的走勢正面。

他認為，股市2022年低位已出現的可能性大於88%，但上半年會出現「鋸齒狀」復甦，全面逐險將在下半年來到，標普500指數可能在年底前突破5,100點。目前美股面對多項不利因素，包括不斷上升的通脹、持續的供應鏈問題、地緣政治緊張局勢、不斷上升的利率及反轉的收益率曲線。對於看好美股的原因，他解釋，儘管目前存在各種宏觀不利因素，但美國股市仍具有韌性。

Lee說，標普500指數面對負面消息下，今年以來僅下跌約5%，本月稍早時曾下跌12%，近期從低位反彈的漲勢突破了200日移動平均線。這對股市來說是一個看漲的信號，以史為鑑，過去類似的事件中都有強勁的遠期回報。因此，股市反彈到200天移動平均線以上，產生了很多積極信號。