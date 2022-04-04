【高盛推介】電動車銷量增 比亞迪創1個月高
2022年04月04日 10:35
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周二(3月29日)起連升，周一(4日)早段更突破230港元水平，最高見236.2元，突破1個月高位。現報232.6元，升約3.3%，目前為連續第5日上升。比亞迪宣布，根據戰略發展需要，自上月起起停止燃油汽車的整車生產，及將專注於純電動和插電式混合動力汽車業務。此外，比亞迪亦公布上月汽車銷量104,878輛，按年增加1.57倍。
小鵬汽車周一早見反彈，最高見119元，突破1個月高位。現報116.9元，升約5.0%。小鵬公布上月份交付15,414輛智能電動車，按年增長202%。理想汽車(2015)周一早段亦見反彈，最高見109.5元。現報108.6元，升約5.8%。理想公布上月交付11,034輛理想ONE，按年增長125.2%。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金部署比亞迪好倉，5個交易日共錄得約820萬元資金流入，並見上周五(1日)流入牛證的資金較集中在205元收回區域的產品。淡倉方面，熊證於上周五獲資金轉向流入，有約290萬元，並集中在260元收回區域的產品。
另一方面，上周四(3月31日)及上周五分別共錄得約30萬及40萬元資金流入小鵬及理想認購證。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的比迪購(27728)。貼價選擇可留意年期約年期約3個月的比迪購(23782)。牛證方面可留意屬遠牛的比迪牛(61318)，與現價有約35元收回距離。
比迪購27728，行使價258.2元，2022年7月21日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿。
比迪購23782，行使價236.08元，2022年6月27日到期，實際槓桿5.1倍，貼價。
比迪牛61318，收回價200元，行使價196元，換股比率500，實際槓桿5.9倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
比迪沽20035，行使價207.8元，2022年6月23日到期，實際槓桿5.0倍，貼價、低街貨。
比迪熊59932，收回價250元，行使價254元，換股比率500，實際槓桿10.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好小鵬，可留意年期約7個月，屬貼價的低街貨小鵬購(11640)。
小鵬購11640，行使價138.78元，2022年10月21日到期，實際槓桿2.9倍，貼價、低街貨。
投資者如看好理想，可留意年期約4個月，屬貼價的低街貨理想購(26221)。
理想購26221，行使價130元，2022年7月25日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨。
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