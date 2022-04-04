陳偉明：港股仍有回吐壓力

俄烏談判似有曙光曾帶動港股在上周三(30日)升至高見22,391點，但美國證交會(SEC)再度擴大「預定摘牌名單」後，港股續在22,400關前遇阻回落，加上內地疫情復發拖累經濟數據疲弱，連帶美國通脹升溫憂慮加劇，恒指上周五(1日)早上回落至21,558點。

然而，港股在21,600點明顯有資金趁低吸納中概股，事後傳出中方讓步允許美國檢示大部分中概股所有審計底稿，恒指亦於今(4日)早再度挑戰早前提及的22,400點關鍵阻力。整體來說，港股近日大約在22,000點水平窄幅上落，明(5日)為清明節假期，看來港股要在本周三(6日)北水重臨後才有力出現新的方向。

技術上，期指似是在21,500至22,400點消化目前俄烏局勢、美國加息、內地監管政策及中港疫情等因素，關鍵阻力始終是3月23日高位22,399點，期指未正式陽燭收市升穿此關鍵阻力前，港股仍有回吐壓力，即使期指未來因為北水重臨而挾淡倉急升，於22,800點以上阻力亦不少。

策略上，建議在22,400點附近小注Long Put 4月價外1,000點期權，陽燭收市升穿期指22,399點止蝕，並耐心等待期指上升至22,800點以上，到時估計大市短期上升空間有限，可以Short Call 5月價外1,400點恒指期權。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明