熊俊傑：美非農就業人數料7月回復疫前水平

最新公布的美國非農就業人數3月增加43.1萬，消閒及酒店業分類表現最為強勁，貢獻整體數字當中的11.2萬。現時總非農就業人數為1.5億，相距2020年2月時疫情前水平只有約160萬份。假設未來每月保持3月份增幅，預計非農就業人數將在7月回復至疫情前水平。

招聘活動依然十分強勁，勞動力參與率達至62.4%。就業市場持續緊張，人才競爭劇烈導致薪金水平上升。3月平均時薪按月增長加速至0.4%，按年升幅為5.6%。市場現時估計，5月份時薪增長加速至0.5%。雖然增幅令人滿意，但通脹水平高於收入增長，令實際收入萎縮。若果通脹未能及時降溫，將導致消費意欲下降，零售及服務業面臨下行風險。

今次公布的非農就業報告，是美國聯儲局下次於5月議息前的最後一份。不過，就業市場並非聯儲局目前憂慮的事項。服務業表現及通脹預期才是觸動美國聯儲局加息神經的重要指標。

最新公布的2月份個人消費者支出(PCE)按年上升6.4%，核心PCE亦升5.4%。PCE為聯儲局觀察通脹表現的重要指標。然而，PCE增幅由去年至今從未放緩。近期已有多位美國聯儲局官員的言論變得相當鷹派，亦使市場對聯儲局在5月直接加息半厘的預期上升。投資者目前須留意本月12日公布的消費者物價指數(CPI)及29日公布的3月個人消費者支出(PCE)。本星期需留意之重要經濟數據為星期二公布的ISM服務業指數，和星期三公布的美國聯儲局議息既要。在聯儲局只有收緊(不會放鬆)的貨幣政策前題下，預期美元中線表現看好。美匯指數(DXY)下方支持為98，跌穿將下試96.9。上方阻力參考99.5及99.8。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑(此為一般市場評論，並非構成投資建議，投資者請自行負責。)