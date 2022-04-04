【高盛推介】滙豐倒跌落後 内銀連升多日
2022年04月04日 11:27
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股由上周三(3月30日)起連升3日，而周一(4日)早段則回吐，最低見53.85港元，現報53.9元，跌約0.8%，表現落後大市。滙控公布，上周五(1日)於倫敦市場回購239.73萬股，涉資1,265.21萬英鎊。
建設銀行由上月24日起連升，周一早段低開後反彈。現報5.97元，升約0.7%，目前為連續第8日上升。有券商指建行具有長期管理能力，以及好過預期的信貸成本控制，上調其目標價並重申「買入」評級。
工商銀行上周五升約0.6%，周一早段亦低開後反彈，現報4.85元，升約0.2%，連升第5日。有券商指工行去年每股盈利及派息均高於預期、盈利表現具質素、資產質量穩健。該行維持對工行「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，滙控認購證於上周四(3月31日)及上周五共錄得約50萬元資金流入。認沽證於上周三及上周四共錄得約150萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
建行方面，上周五見資金轉向流入牛證，有約20萬元，並集中在5元以上收回價的產品。工行方面，牛證於上周五繼續獲資金流入，有約60萬元並集中在4元收回區域的產品。
投資者如看好滙控，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的滙豐購(16719)。高槓桿選擇可留意年期約4個月的滙豐購(21677)。牛證方面可留意屬近牛的滙豐牛(64531)，與現價有約4元收回距離。
滙豐購16719，行使價55.93元，2022年6月27日到期，實際槓桿11.6倍，貼價。
滙豐購21677，行使價60元，2022年07月26日到期，實際槓桿12倍，高槓桿。
滙豐牛64531，收回價50元，行使價49元，換股比率100，實際槓桿10.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
滙豐沽24557，行使價48.83元，2022年7月22日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、低街貨。
滙豐熊67995，收回價60元，行使價61元，換股比率100，實際槓桿7.4倍，近6元收回距離遠熊。
建行購11767，行使價6元，2022年7月22日到期，實際槓桿11.3倍，貼價、低街貨。
建行牛66733，收回價5.2元，行使價5.1元，換股比率10，實際槓桿7.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
工行購29697，行使價5元，2022年9月22日到期，實際槓桿9.4倍，貼價。
工行牛66731，收回價4.2元，行使價4.1元，換股比率10，實際槓桿7.7倍，近15%收回距離牛證。
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