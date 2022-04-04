美企CEO去年薪酬勢創新高　較一般員工多245倍

外媒報道，隨着新冠疫情影響逐漸淡化，美股回勇帶動美國企業CEO的薪酬有望再創新高，與員工之間待遇差距也將刷新紀錄。

數據供應商ISS企業解決方案公司統計，在標普500指數成分股今年已公布相關數字的280家企業中，CEO去年薪酬中位數攀升至創紀錄的1,420萬美元(約1.1億港元)，較2020年再增約5.2%。另一據數據公司Equilar根據今年已公布業績的196家標普500指數成分股中，其CEO去年的薪酬中位數勁增20%，至1,430萬美元。

在美國大企業宣布的CEO薪酬方案中，Discovery及亞馬遜行政總裁David Zaslav及Andy Jassy，去年薪酬分別為2.47億美元及2.13億美元；英特爾CEO基辛格為1.78億美元。

CEO薪酬比是指CEO的年度總薪酬與員工年薪中位數的比率。Equilar表示，美企CEO去年的薪酬比高達245倍，2020年為192倍，若這個趨勢延續，今年的薪酬比可能寫下2018年來最大倍數，美國證交會(SEC)要求企業在當年的股東會旺季必須揭露CEO的薪酬比。

以亞馬遜Andy Jassy為例，他去年的薪酬是員工薪資中位數的6,474倍；貝索斯2020年的薪酬比為58倍，這是他擔任CEO的最後一年。