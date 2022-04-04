港府擬10月起實施會計專業新規管制度

港府計劃在10月1日起實施會計專業新規管制度，亦即正式擴大財務匯報局職權，成為本港會計專業的獨立監管機構，並改名為會計及財務匯報局(簡稱會財局)。財經事務及庫務局局長許正宇出席財經事務委員會時表示，個別條文會提早在7月生效，以成立諮詢委員會，為籌備工作提供意見。

許氏指，政府將在新制度實施前，訂立相關規例，使財匯局可於新制度實施前，有權力查閱會計師公會的記錄及資料，以用作設立註冊記錄冊和建立個案資料庫等籌備工作。同時，已草擬附屬法例，詳細訂明不同進度的個案的跟進單位及程序，確保雙方能妥善交接職能轉讓和跟進中的案件。

財匯局擬在2022至23年度增聘員工，以便分階段實施新制，被問到會否就開支加收徵費。許正宇表示，據財匯局評估，預期種子基金足夠應付擴權所需的開支，加上今年1月起已開始在股票交易時徵收0.00015%費用，目前無意加收。

至於發牌及續牌收費，他指，會維持現有收費水平，而政府已承諾在新制度實施第一年豁免有關收費，會在2023年10月1日起開始收費，並會於新制度實施一段時間後，檢討收費水平並適時諮詢立法。