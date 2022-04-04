積金局正檢討現行強積金指引　適時重啟發行綠色零售債券

財經事務及庫務局常任秘書長(財經事務)甄美薇稱，去年底強積金基金投資內地A股所涉及金額增至逾330億元。由於強積金投資在中國財政部、中國人民銀行或內地政策性銀行所發行債券，所涉及金額受制於不得超過強積金成分基金投資總額10%的上限，總投資額現僅佔強積金總資產0.28%或35億元。

她表示，條例建議強積金投資5間獲豁免當局的債券，法例修訂後，強積金成分基金投資在上述獲豁免當局發行或無條件擔保債券時，可將最多30%資金投資在同一次發行或擔保債券，或選擇將所有資金投資在同一個發行實體或擔保最少6次不同發行債券。該局計劃今年6月初向立法會提出修訂強積金計劃一般規例，若修訂獲通過，最快今年6月中生效。

同時，她歡迎內地省市來港發債，至於若要強積金豁免名單，需視乎營運等各項條件。她又稱，過去3年港府已發行830億元零售債券，早前因應疫情而延遲發行的綠色零售債券，將適時重啟。

另外，她表示，積金易平台已完成詳細設計和進入重要開發階段，積金局正檢討現行強積金指引，而積金易平台公司亦正草擬一套運作守則，界定該公司作為系統營運者的營運方式和職能。為確保平台在首階段順利實施，積金局已接納5個受託人申請，其旗下5個強積金計劃將在2023年4月率先加入平台。作為先行者，有關受託人獲逾3,000萬至4,000萬元資金鼓勵。