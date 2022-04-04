周樂樂：國內加力維穩　關注維穩受益的行業

過去一周，滬深兩市主要指數大部分上漲，其中，除了科創50跌1.6%之外，其餘指數均上漲，滬深300與上證指數漲幅最多，分別為2.43%與2.19%。申万一級行業中，22個行業漲、9個行業下跌，其中，最強的前五行業是房地產、建築材料、銀行、傳媒和交通運輸，最弱前五是電子、國防軍工、有色金屬、機械設備及通訊。數據上看，市場整體分化明顯，市場對高估指以及前期漲幅較大的賽道股比較謹慎，而低估值基本面穩健的行業受到資金青睞，比如房地產及後周期產業鏈、銀行以及酒店旅遊板塊等。

市場消息來看，在國內經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的壓力下，加上局部疫情等影響，經濟總體景氣水平有所回落，中小企業經營壓力加大，但國內穩經濟與市場決心較為明確，預計國內將會持續加大維穩力度。近期3月國內製造業PMI指數降至49.5%，反映出國內部分地區因受疫情影響，部分企業出現臨時減產停產，波及到上下游產業鏈相關企業生產經營，同時因國際地緣政治衝突持續使得國內部分企業出口訂單減少或被取消，因此國內製造業生產活動和市場需求有所減弱。針對此情況，國內近期陸續加大力度推出維穩經濟的政策措施，包括各地開始陸續公布扶持服務業與減稅降費來支持受損行業，有望減輕部分市場憂慮。近期根據國家金融委員會的救市指引，國家將會繼續出台穩經濟與市場的措施，現時措施包括深圳發消費券來刺激消費、信貸支持購房、國家資金入市等，目前認為政策底已出現，當前炒作邏輯從成長邏輯轉向國家救助的邏輯，給遭遇重挫的行業有喘息的機會，也給市場帶來了方向。

外部因素看，目前俄烏局勢持續擾動全球資本市場，原本市場預期俄烏第五輪談判取得進展，有希望達成停戰協議。但歐美與俄羅斯之間仍未停止制裁與反制裁，導致俄羅斯與烏克蘭的停戰和談並沒有取得突破，也是市場憂慮通脹高漲對經濟增長的風險。近期美國針對中國光伏行業進行調查以及美國證監會近期將5家中概股加入預摘牌名單，令市場對中美關係走向感到憂慮。預計中國與美國就貿易與維持中國企業在美國上市的談判結果將市場密切關注的重點。

綜合來看，面對國際存在的較大不確定性，國內經濟與股市的較大壓力，國內維穩決心較為明確，有利於抵銷部分利空因素衝擊，穩定市場對人民幣資產的信心。目前港股與A股目前有低估值優勢，殺跌的空間不大，有望震盪整固後回升。配置上，重點關注內需型產業，關注政策救助的地產產業鏈，繼續關注國家政策支持，中長期景氣度較高，成長確定性強的板塊，包括新能源、智能電動汽車產業等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂