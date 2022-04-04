港府擬提高會計師公會理事會選舉門檻　需獲10人提名

港府計劃提高香港會計師公會理事會的選舉門檻，候選人的會計師提名要求由現時2名會計師提名，增至10名，另須獲得2名會計及財務匯報局(簡稱會財局)的諮詢委員會中非會財局管理層的成員提名。同時擬將選舉周期從每年一次改選半數即7位選任理事，修改為每兩年一次改選所有14位選任理事，目標是今年年尾理事會選舉前實施修訂。被問到當局有否Plan B，財經事務及庫務局局長許正宇出席財經事務委員會時直言「無Plan B」。

許表示，香港會計師公會現有逾4萬名會員，現行的提名門檻偏低，而且在新會計專業規管制度下，會財局與公會須保持緊密的合作關係，而諮詢委員會可以充當會財局與會計業界的橋樑，認為有關建議將促使公會理事會的候選人向諮詢委員會成員加強溝通，並有助諮詢委員會成員可更了解會計業界的關注事項，以及下屆公會理事會的工作優次，從而將業界意見反饋至會財局，同時無損會財局的獨立性，長遠讓會財局制訂符合會計專業發展需要的規管方針。

財庫局將延長年底屆滿的會長、副會長和7名理事任期至明年年底，作為過渡安排，因此公會今年毋須舉行選舉。財經事務及庫務局副秘書長(財經事務)許澤森解釋，公會於每年10月至11月期間重選新的理事會，基於會計專業新規管制度將於今年10月起生效，認為將選舉順延一年至2023年進行，能讓當局及公會現屆理事會能專心處理會計新規，也能讓公會有更多時間準備明年舉辦選舉。

公會理事、選委會界別立法會議員林智遠在會上表示贊同有關安排，近年公會理事政治化，有損公會的中立形象，認為有關政策僅針對理事選舉，對會計業界的影響不大，強調公會是會計師專業，應「講返會計師專業」。