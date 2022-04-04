道期偏軟 油價企100美元
2022年04月04日 16:11
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●美匯指數報98.63；港匯見7.8362；離岸人民幣(CNH)報6.3716；美元兌日圓報122.59；歐元企1.1027，英鎊處1.3122。金價報1,930美元。布油報105.31美元，紐油報100.12美元。比特幣企4.6萬美元水平。道指期貨跌77點。
●市後關注點
21:00 新加坡製造業採購經理指數(PMI)
22:00 美國2月工廠訂單
●恒生指數全日收報22,502點，升462點或2.1%。國企指數收報7,770點，升233點或3.1%；科技指數收報4,769點，升245點或5.43%。主板成交1,028億港元。https://bit.ly/3j1UHPK
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●美國經濟：
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