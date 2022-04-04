【產經直播】港股今周點部署？

2022年04月04日 16:26
  • 東網電視
    更多新聞短片
    雖然北水繼續放假，但港股周一(4日)高開187點後，走勢持續向上，最多升484點，收市報22,502點，升462點。恒指清明假後有冇希望延續升勢？下一站睇咩水平？
    中概股或迎來轉機，中國擬給予美國審計監管機構權限，查閱多數在美國上市的中資公司審計底稿；科網股全線做好，騰訊(00700)升近3%、阿里巴巴(09988)升逾3%，中概股最壞時間過未？騰訊宣布回購，共涉資3億元，對上升潛力有冇幫助？
    比亞迪股份(01211)上月汽車銷量升1.57倍，並宣布3月起停止燃油汽車生產，將於未來專注純電動及插電式混合動力汽車業務，股價急升8%收市。而造車新勢力首季交付數據理想，均按年升逾1%，小鵬(09868)及理想(02015)均升一成，車股要揀邊隻？
    生物科技股同樣做好，石藥(01093)旗下新冠疫苗產品獲批臨研，股價升半成；而歌禮製藥(01672)新冠口服藥申來港上市，股價抽高逾1成4，上述股份現價入唔入得？投資相關板塊有咩要注意？
    相反，內需飲品股逆市向下，百威亞太(01876)及蒙牛(02319)領跌大市，分別跌3%及1%，有貨冇貨要點部署？
    《東網Money 18》搵嚟時富財富管理董事總經理姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
    1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/onccnews/
    2.《東網Money 18》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/money18
    3. on.cc東網 YouTube頻道
    https://www.youtube.com/user/ontvnews/