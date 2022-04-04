【產經直播】港股今周點部署？
2022年04月04日 16:26
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雖然北水繼續放假，但港股周一(4日)高開187點後，走勢持續向上，最多升484點，收市報22,502點，升462點。恒指清明假後有冇希望延續升勢？下一站睇咩水平？
中概股或迎來轉機，中國擬給予美國審計監管機構權限，查閱多數在美國上市的中資公司審計底稿；科網股全線做好，騰訊(00700)升近3%、阿里巴巴(09988)升逾3%，中概股最壞時間過未？騰訊宣布回購，共涉資3億元，對上升潛力有冇幫助？
比亞迪股份(01211)上月汽車銷量升1.57倍，並宣布3月起停止燃油汽車生產，將於未來專注純電動及插電式混合動力汽車業務，股價急升8%收市。而造車新勢力首季交付數據理想，均按年升逾1%，小鵬(09868)及理想(02015)均升一成，車股要揀邊隻？
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