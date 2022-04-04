瑞銀料中國經濟將見底　全年GDP增逾5%

瑞銀財富管理報告預計，中國經濟在刺激措施帶動下很快見底，並在2022年下半年回暖，全年經濟增長將達5%以上，信貸增長料在未來幾季加快，該行並重申在亞太區看好中國股票。

外媒引述瑞銀財富管理投資總監辦公室指，報告稱，中國承諾加大貨幣和財政支持力度以實現經濟增長目標，會提振經濟活動，與中國貿易往來密切的亞洲經濟體有望受益，如日本、韓國和新加坡等。隨着政策寬鬆的影響開始傳導至經濟領域，中國經濟增長應在下半年走強，上半年國內生產總值(GDP)增長預測低於5%，下半年增速將加快至5.5%。

此外，瑞銀財富管理預計2022年MSCI中國指數有望實現中雙位數回報，盈利增速可能將達到13%。該行短期看好周期股和價值股，例如能源股、精選的電信企業、金屬採礦和建築材料企業。隨着科技自主創新和支出的關注度提升，有利智慧基礎設施和網路安全行業；耐用消費品與服務、電動車供應鏈和數碼經濟則料可受惠於利好政策和需求上升。中長期配置而言，中概股龍頭企業看起來頗具吸引力，因其估值很低，盈利增長有望達到中雙位數。