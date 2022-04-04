【普京發功】能源貨幣戰升級　歐洲利益衝突釀分裂

由俄羅斯總統普京發動的「能源戰」繼續分化全球！俄國政府表明，普京要求以盧布購買俄國天然氣的做法只是第一步，未來將擴至其他商品。歐洲就此開始分裂，與烏克蘭接壤的斯洛伐克率先跪低，願以盧布買氣；波羅的海三國，即愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛則表明拒買；德國內部矛盾深化。亞洲的印度及中國傾向維持對俄貿易。有分析認為，天然氣價未來兩年仍會高企，而從油價表現來看，普京與拜登政府釋放戰略油儲的較勁中暫佔優。

今次普京發動的「能源戰」始於3月23日，當日下令「不友好國家」必須以盧布購買俄國天然氣。克里姆林宮發言人佩斯科夫最新表示，西方集團決定凍結俄國央行3,000億美元外匯儲備是「搶劫」，會加速全球儲備貨幣與美元和歐元脫鈎的速度。普京政府已矢志以新體制來取代西方自1944年建立的「布雷頓森林協定」，「我們會打造一種與該協定不同的新體系，因西方對俄制裁加速了對美元和歐元的不信任，縱使目前看來遙遙無期。」

德國籲歐盟停買俄天然氣

普京打能源戰的決定讓早前支持歐盟的斯洛伐克跪低，該國坦言不能切斷俄國的天然氣供應，若須以盧布支付會照辦，原因是該國85%天然氣依賴俄國。據報下次天然氣付款於5月20日到期，意味有6個星期來尋找解決方案。「波羅的海3國」則企硬，已宣布4月起完全停止從俄國進口天然氣，並呼籲歐盟其他國家跟隨。歐盟「一哥」德國則仍存在分歧，該國國防部長呼籲考慮禁俄天然氣，惟經濟部長重申正減少對俄依賴，無法立即完全擺脫。德意志銀行亦估計，一旦俄斷供天然氣，德國經濟會立即衰退。德國的態度已惹起波蘭不滿。

供應鏈變天 卡塔爾望受惠

為切斷對俄國能源的依賴，歐洲國家正拉攏波斯灣小國、現為全球第二大液化天然氣出口國的卡塔爾，冀取得液化天然氣的長期供應合約，同時積極與安哥拉、阿爾及利亞、利比亞及美國磋商。卡塔爾現為兵家必爭，是因該國豪擲287億美元，試圖將天然氣產能提升40%，目標是2026年前每年產能達3,300萬噸，將高於俄國去年出口至歐洲的1,370萬噸。由於卡塔爾目前主力與亞洲做生意，這也凸顯全球能源供應版圖正生變。

俄羅斯則積極拉攏印度和中國這兩個人口大國。外媒報道，俄國外交部長拉夫羅夫讚揚印度立場，建議全面貿易合作，「我們將準備好向印度提供任何想要買的商品。」中國方面，據悉中石化集團和中石油集團等國有巨企，正與供應商磋商以大幅折扣的價格購買俄國天然氣，價格比正常的北亞出貨價低10%以上。中國的煉油企業也在低調購買廉價的俄國原油。

事實上，俄烏戰爭帶動全球液化天然氣價格急飆，年內已累漲68.6%，過去半年更升逾倍。有能源分析師估計，由於歐洲將降低對俄國天然氣的依賴，又要在冬季前提高庫存，未來兩年天然氣價將居高不下。

油價徘徊百關 現貨金做好

目前看來，普京的能源戰凌駕於美國大舉釋放戰略石油儲備，紐約期油昨仍徘徊每桶100美元，高見100.74美元，升1.4%；布蘭特期油報105.88美元，亦升1.4%。歐洲天然氣報每兆瓦時114.75美元，仍較一年前高近5倍。地緣政治混亂推高金價，紐約期金昨見每安士1,937.2美元，微升0.7%。

能源戰不止在天然氣及原油層面，早前鎳價大幅波動也被西方指「有手影」。外媒報道，中企青山控股之前在倫敦金屬交易所(LME)沽空20萬噸鎳期貨遭到狙擊，市傳中國官方有出手相助，令LME緊急關閉市場而讓青山有喘息空間。英國監管機構最新質疑LME的透明度，命令英國金融操守局(FCA)聯手英倫銀行徹查到底。