疫情稍緩一手樓回暖　發展商趁機推出全新盤

一手市場「餓盤」多時，發展商趁疫情由高位回落，隨即密鑼緊鼓籌備推出全新盤。本季焦點項目之一，錦上路站項目公布命名，亦預告或短期內出擊。同時，新盤餘貨交投加快，周一(4日)暫錄14宗成交。

●港鐵錦上路站項目命名為柏瓏I

發展商表示，預料短期內可獲批預售樓花同意書，現階段正籌備樓書及示範單位，有機會於短期內推出市場。該盤由兩幢住宅大樓組成，分成4座，總共提供715伙，戶型涵蓋一房至三房，定價方面會參考屯馬綫沿線上蓋物業。

●畢架．金峰連沽5伙 套現8,180萬元

該盤隨即再安排於周五(8日)推出8伙招標發售。分別為第一座3樓及5樓的C、D、E名及F單位，間隔全屬為三房設計，並設獨立電梯大堂，實用面積由1,019方呎起，招標日期由4月8日至6月30日。

●堅尼地城加多近山頂層複式戶下周五起招標發售

●日出康城GRAND MARINI三房1,459萬元重新售出

會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI重新沽出早前遭終止交易的三房單位。項目的第2B座47樓A室，實用面積785方呎，採三房連工作室間隔，連27方呎露台，原本於2019年10月以1,396.2萬元沽出，當時呎價約17,786元，惟交易終止後，新近再以1,459.9萬元重新售出，最新呎價約18,597元，成交價較兩年多前高約4.6%。

●西南九龍維港滙II三房售1,990萬元

●北區高爾夫‧御苑三房1,481萬沽

●堅尼地城KENNEDY 38開放式戶呎價27,300元

●屯門御海灣II三房呎價約23,123元

●油塘蔚藍東岸兩房售1,085萬元

●將軍澳海茵莊園一房648.5萬元沽

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY一房售1,202萬元

遠中集團持有的跑馬地黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，錄得今年首宗成交。樓盤的5樓E室，實用面積398方呎，採一房間隔，以1,202.2萬元成交，呎價約30,206元。