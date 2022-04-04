疫情稍緩一手樓回暖 發展商趁機推出全新盤
2022年04月04日 21:20
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一手市場「餓盤」多時，發展商趁疫情由高位回落，隨即密鑼緊鼓籌備推出全新盤。本季焦點項目之一，錦上路站項目公布命名，亦預告或短期內出擊。同時，新盤餘貨交投加快，周一(4日)暫錄14宗成交。
●港鐵錦上路站項目命名為柏瓏I
發展商表示，預料短期內可獲批預售樓花同意書，現階段正籌備樓書及示範單位，有機會於短期內推出市場。該盤由兩幢住宅大樓組成，分成4座，總共提供715伙，戶型涵蓋一房至三房，定價方面會參考屯馬綫沿線上蓋物業。
●畢架．金峰連沽5伙 套現8,180萬元
遠東發展(00035)旗下沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰錄得開齋成交，單日透過招標連沽5伙三房戶，共套現8,180.6萬元。上述單位實用面積由1,019方呎至1,033方呎，成交價介乎1,568萬元至1,687萬元，呎價約15,388元至16,331元。
該盤隨即再安排於周五(8日)推出8伙招標發售。分別為第一座3樓及5樓的C、D、E名及F單位，間隔全屬為三房設計，並設獨立電梯大堂，實用面積由1,019方呎起，招標日期由4月8日至6月30日。
●堅尼地城加多近山頂層複式戶下周五起招標發售
新盤市場氣氛略為回暖，有發展商重推貨尾。九龍建業(00034)旗下堅尼地城加多近山，上載最新銷售安排，落實於周五(8日)起招標發售1伙頂層複式連游泳池單位。該盤53樓及55樓A室，實用面積2,167方呎，五房間隔，連1,126方呎平台，天台設有私人游泳池。
●日出康城GRAND MARINI三房1,459萬元重新售出
會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI重新沽出早前遭終止交易的三房單位。項目的第2B座47樓A室，實用面積785方呎，採三房連工作室間隔，連27方呎露台，原本於2019年10月以1,396.2萬元沽出，當時呎價約17,786元，惟交易終止後，新近再以1,459.9萬元重新售出，最新呎價約18,597元，成交價較兩年多前高約4.6%。
●西南九龍維港滙II三房售1,990萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，最新以1,990萬元沽出第5座12樓C室，為實用面積795方呎的三房單位，呎價約25,031元。
●北區高爾夫‧御苑三房1,481萬沽
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，最新沽出第5座12樓B室，為實用面積960方呎的三房單位，成交價為1,481.92萬元，呎價約15,437元。
●堅尼地城KENNEDY 38開放式戶呎價27,300元
●屯門御海灣II三房呎價約23,123元
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II，3日內連沽6伙，包括最新以1,158.48萬元售出1座9樓D室，實用面積501方呎，三房間隔，呎價約23,123元。
●油塘蔚藍東岸兩房售1,085萬元
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，新近以1,085.66萬元沽出5座21樓F室，實用面積520方呎，採兩房間隔，呎價約20,878元。
●將軍澳海茵莊園一房648.5萬元沽
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，錄得位於2座10樓C6室的成交，實用面積280方呎，採一房間隔，成交價為648.5萬元，呎價約23,161元。該盤更新價單，更改部分支付條款，包括取消120天輕鬆現金付款計劃。而超級靈活建築期付款計劃的折扣就由照售價減0.5%，增至照售價減2.5%。
●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY一房售1,202萬元
遠中集團持有的跑馬地黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，錄得今年首宗成交。樓盤的5樓E室，實用面積398方呎，採一房間隔，以1,202.2萬元成交，呎價約30,206元。