疫情回穩帶旺樓市　荃景圍上車屋苑交投按月增7成

疫情好轉置業需求逐步釋放，其中荃灣荃景圍上車屋苑本月已暫錄10宗成交，較上月同期大增七成。其中荃景花園一個曾於去年8月內部轉讓除名的單位，新近以513.8萬元售出，原業主需支付「半份」額外印花稅，稅額逾38.5萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯黎泳傑表示，筲箕灣筲箕灣i‧UniQ譽都中層A室，實用面積約364方呎，一房間隔，叫價約718萬元，議價後以約713萬元成交，呎價約19,588元，創同類型單位新高價，新買家為外區客，原業主於2011年6月以約617萬元購入，轉售帳面獲利約96萬元，升值約16%。

●中原王秀芬透露，鰂魚涌太古城4月暫錄得4宗買賣，其中東山閣中層A室，實用面積約760方呎，套三房間隔，望單邊海景，以1,495萬元易手，呎價約19,671元，新買家屬於用家，原業主於2011年1月以795萬元買入，持貨約11年帳面獲利700萬元，單位升值約88%。

●美聯施衍銘稱，鰂魚涌太古城南海閣中層H室，實用面積約552方呎，兩房間隔，新按保措施挺出後，新買家加快入市，議價後以約1,060萬元成交，呎價約19,203元，原業主於2009年6月以約450萬元購入，轉售帳面獲利610萬元，物業升值約1.36倍。

●利嘉閣劉玉麟表示，東半山龍華花園極高層F室，實用面積約694方呎，套三房間隔，望山景，日前以1,650萬元易手，呎價約23,775元，原業主於1998年9月以約386萬元購入，持貨約24年帳面獲利1,264萬元，物業升值約3.3倍。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角半山寶馬臺高層P室，實用面積約728方呎，三房設計，以1,250萬元易手，呎價約17,170元，新買家為區外投資客，原業主於2015年8月才以1,050萬元購入上址，持貨約7年帳面獲利200萬元，期間升值約19%。

●利嘉閣李家成指，北角雲華大廈高層H室，實用面積約751方呎，一房間隔，以688萬元沽出，呎價約9,161元，原業主在1998年以約150萬元買入，持貨約24年轉手帳面獲利約538萬元，物業升值約3.6倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角富雅花園金桃閣低層E室，實用面積約449方呎，兩房設計，獲買家以690萬元承接，呎價約15,367元，原業主於2018年10月才以735萬購入，持貨約4年帳面損失45萬元，期間貶值約6%。

●世紀21日昇黃文龍表示，北角富澤花園富邦閣低層H室，實用面積約650方呎，套三房設計，剛以1,010萬元成交，呎價約15,538元，低市價約5%，原業主於今年一月中放盤，初時叫價為1,100萬元，最終減價90萬元成交，減幅約8.2%。

●中原黃家俊指，西半山怡林閣D座低層2室，實用面積約1,024方呎，套三房間隔，以1,470萬元易手，呎價約14,355元，原業主於2007年6月以500萬元買入，持貨約15年帳面獲利970萬元，單位升值約1.94倍。

●美聯林潤強表示，鴨脷洲海怡半島32座為低層D室，實用面積約521方呎，兩房間隔，望內園景，獲上車用家以868萬元獲承接，呎價約16,660元，原業主在2016年12月以740萬元購入，轉手帳面獲利約128萬元，升值約17%。

●美聯楊家俊指，南區淺水灣嘉麟閣2座中層A室，實用面積約1,390方呎，套三房間隔，擁全沙灘海景，獲同區租客以月租6.5萬元獲承氐，呎租約46.8元，並連車位，業主於2009年10月以約2,700萬元購入。

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九龍區

●中原許永生表示，長沙灣星匯居4月暫錄兩宗買賣，其中1座高層F室，實用面積約774方呎，套三房加儲物房間隔，去年中開價1,480萬元，現累減85萬元，以1,395萬元易手，呎價約18,023元，原業主於2018年5月以1,310萬元買入，持貨約4年帳面賺85萬元離場。

●香港置業文華指，西南九龍浪澄灣5座中層D室，實用面積約564方呎，兩房間隔，享海景，以約2.4萬元放租約兩個月，吸引外區客洽詢，議價後減價約4,000元或減幅約16%，以2萬元租出，呎租約35.5元，原業主於2003年12月以約254.8萬元購入，帳面獲利728.2萬元，升值約2.86倍。

●美聯黃永財稱，奧運站凱帆軒3座極高層A室，實用面積約469方呎，兩房間隔，由於單位獲銀行「估凸價」，加上原業主決定再減價55萬，即獲用家承接，成交價983萬元，呎價約20,959元。

●世紀21富山劉倩彤指，新蒲崗居屋采頤花園5座高層G室，實用面積約589方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價680萬元，減價40萬元，減幅約6%，剛以綠表640萬元成交，呎價約10,866元。

●香港置業胡耀才表示，啟德尚．珒溋1座中層D室，實用面積約657方呎，三房間隔，望城市景，以約3萬元放約兩個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價3,000元或減幅一成，以2.7萬元獲承租，呎租約41.1元。

●中原賴仲軒透露，九龍灣德福花園4月錄首宗買賣，單位為K座中層13室，實用面積約551方呎，兩房間隔，以720萬元易手，呎價約13,067元，新買家為外區上車客，原業主早於1982年1月以20.2萬元購入，持貨約40年帳面獲利699.8萬元，或升值逾34倍。

●中原范鎮培表示，牛頭角淘大花園D座中層3室，實用面積約375方呎，兩房間隔，最初開價650萬元，現降價50萬元，以600萬元成交，呎價約16,000元，新買家為首次置業人士，為方便與居於區內的家人互相照應，承接上址自用。

●香港置業胡國安透露，牛頭角居屋安基苑4月暫錄2宗買賣，包括A座中層1室，實用面積約548方呎，原則三房改成兩房，享山景，未補價第二市場以700萬元放盤1個月後，減價15萬元，最終以約685萬元成交，呎價約12,500元。

●中原余偉豪表示，藍田滙景花園4月首宗買賣，單位為13座低層A室，實用面積約614方呎，三房間隔，享全園景，最初開價850萬元，議價後以830萬元成交，呎價約13,518元，新買家為外區客，議價後即決定入市自用。

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新界區

●中原黃國強表示，青衣區3月錄得36宗成交，4月已錄至少11宗，包括灝景灣10座高層E室，實用面積約684方呎，套三房間隔，向內園，去年12月放盤價1,300萬元，今年3月底突然大減100萬元，隨即獲買家洽購，一星期內以1,180萬元成交，呎價約17,251元。

●美聯鍾家豪指出，荃灣荃景圍上車屋苑交投暢旺，本月已暫錄10宗成交，較上月同期大增七成，其中荃景花園5座中層D室，實用面積約362方呎，成交價約513.8萬元，呎價約14,193元。單位於2010年11月以210萬元聯名買入，去年8月曾內部轉讓除名，故原業主要支付半份稅率為15%的額外印花稅，即樓價7.5%，稅額逾38.5萬元。

●中原謝秋儀指，荃灣中心14座極高層F室，實用面積約377方呎，兩房間隔，去年底放盤價568萬元，近日降價至488萬元，屬近期市場價，經過兩小時議價，再減價10萬元，以478萬元成交，呎價約12,679元，新買家為同區上車客，透過網上搵盤後，見最近趁疫情回落，便積極睇樓入市。

●中原林恩信表示，荃灣灣景花園4座中層H室，實用面積約610方呎，套三房間隔，享內園景，今年1月叫價800萬元，本月減至750萬元，經議價後，新近減至728萬元沽出，呎價11,934元，減幅約9%，新買家為外區用家。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心6座高層E室，實用面積約597方呎，三房間隔，區內換樓客家中有飼養狗隻，考慮上述屋苑沒有此限制，加上原業主更有5萬元議價空間，決定一筆過以685萬元購入作自住用途，呎價約11,474元。

●祥益林英傑表示，屯門居屋屋龍門居2座中層F室，實用面積約592方呎，三房間隔，原業主二月底於未補價身二市場叫價510萬元放售，累減30萬元，獲外區綠表客以480萬元購入，呎價約8,108元。

●祥益指，屯門新屯門中心9座中層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，區內客見該屋苑准許飼養寵物，加上業主有500元的議價空間，遂便決定以1.05萬元租入，呎租約22.7元。

●美聯周麗萍透露，屯門盈豐園1座高層H室，實用面積約415方呎，兩房間隔，外區客認爲屯門區毗鄰北部都會區，樓價會受惠，所以議價近5%至504萬元購入上址，呎價約12,145元。

●中原王勤學稱，隨大市回穩，元朗區4月首三天速錄15宗買賣，按月增約1.5倍，包括尚悅‧嶺2座中層F室，實用面積約270方呎，一房間隔，叫價485萬元，零議價沽出，呎價約17,963元，原業主持貨約3年，單位帳面升值約15%。

●中原蔡堅武表示，元朗錦田北PARK YOHO Genova第16B座中層A室，實用面積約572方呎，兩房連儲物室間隔，設梗廚，叫價859萬元，減價31萬元，以828萬元沽出，呎價約14,476元，新買家為換樓客，原業主則於2017年9月以約796萬元一手購入，持貨約4年半帳面獲利約32萬元，升值約4%。

●中原陳誠業稱，上水維也納花園1座高層G室，實用面積約677方呎，套三房間隔，開價約680萬元，議價後售638萬元，呎價約9,424元，新買家為用家，原業主於2006年以約200萬元購入，持貨約16年帳面獲利438萬元，單位升值約2.19倍。

●中原潘婉兒指，粉嶺帝庭軒剛錄4月首宗買賣，屋苑5座高層F室，實用面積約469方呎，兩房間隔，開價約650萬元，議價後以630萬元售出，呎價約13,433元，新買家為用家。

●美聯賴嘉敏表示，大埔白石角逸瓏灣II第15座低層D室，實用面積約915方呎，套三房連工人套房間隔，區內租客看好區內屋苑升值潛力，上址開價約1,200萬元放盤，睇樓數次後決定入市，以1,180萬元承接自住，呎價約12,896元。

●美聯呂劍偉表示，火炭駿景園2座高層D室，實用面積約676方呎，三房間隔，吸引用家斥資1,030萬元購入，較開價低近3%，呎價約15,237元。

●中原周家傑表示，火炭駿景園4月暫錄約2宗買賣，屋苑1座中層C室，實用面積958方呎，套三房間隔，望山景，開價約1,300萬元，議價後以1,260萬元易手，呎價約13,152元。

●中原余震楠指，沙田中心剛錄本月首宗買賣，單位為東寧大廈中層C室，實用面積約310方呎，兩房間隔，叫價約570萬元，日前以558萬元易手，呎價約18,000元，原業主於2015年以430萬元入市，持貨約7年帳面獲利約128萬元，單位升值約29.8%。

●中原蔡創文表示，沙田富豪花園剛錄4月首宗買賣，為C座中層B室，實用面積約725方呎，套三房間隔，享城門河景，前年5月放盤時叫價約950萬元，近日調整至約880萬元，日前議價後以848萬元易手，呎價約11,697元，新買家為同區換樓客。

●中原黎宗文指，沙田第一城4月份暫錄約5宗成交，屋苑最新錄31座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，開價約600萬元，議價後以588萬元易手，呎價約17,982元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田第一城11座低層A室戶，實用面積約515方呎，三房間隔，望園景，放盤近1年，當時叫價880萬元，減累減145萬元，終以734.8萬元沽出，減幅逾16%，呎價約14,268元。

●中原透露，沙田第一城45座高層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，早前叫價約570萬元，日前議價後以565.8萬元易手，呎價約18,612元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山新港城3月錄3宗買賣，屋苑C座高層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔，開價約660萬元，議價後以625萬元易手，呎價約19,470元，原業主於2016年以406.5萬元購入，持貨約6年帳面獲利約218.5萬元，單位升值約53.8%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山翠擁華庭9座中層A室，實用面積約751方呎，三房間隔，望海景，原先開價1,028萬元，放盤1個月，減幅約5.4%，減價56萬至972萬元獲買家承接，呎價約12,943元。

●世紀21奇豐胡國強透露，馬鞍山嘉華星濤灣2座高層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，享海景，放盤3個月，原先叫價980萬元，減價73.2萬元，終以906.8萬元售出，減幅約7.5%，呎價約17,574元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山居屋錦泰苑B座低層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，享海景，原先於未補價第二市場叫價730萬元，放盤兩個月，減價32萬元，終以698萬元沽出，呎價約10,738元。

●利嘉閣鄭健沐表示，將軍澳新都城2期4座中層C室，實用面積約644方呎，套三房連儲物室間隔，成交價955萬元，呎價約14,829元，屋苑二期目前約有105個放盤，入場價由690萬元起。

●中原柯勇稱，踏入4月，將軍澳過去3日合共錄得27宗二手買賣，包括5座高層F室，實用面積約679方呎，套三房間隔，以1,160萬元易手，呎價約17,084元，原業主於2016年4月以800萬元購入，持貨約6年帳面獲利360萬元，單位期內升值約45%。

●美聯梁傑表示，將軍澳MALIBU第2B座高層A室，實用面積約802方呎，套三房連儲物房間隔，原先放盤叫價1,570萬元，由於區內跨灣大橋即將落成，吸引睇好後市之換樓客承接，議價60萬元，以1,510萬元成交，減幅約3.8%，呎價約18,828元。

●利嘉閣洪瑋俊指，將軍澳維景灣畔5座中低層H室，實用面積約513方呎，兩房間隔，望山景，成交價848萬元，呎價約16,530元，原業主於2000年以242.7萬元購入，持貨22年後帳面獲利約605萬元，物業升值約2.5倍。

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