【夜市UPDATES】美股個別發展　中概股全線向上

美股周一早段個別發展，道指跌32點，至34,785點；標指升16點，至4,562點；以科技股為主的納指升163點，至14,425點。

恒指夜期現報22,471點，跌3點，低水31點。

中證監上周六(2日)就《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》發出修訂草稿，擬寬境外上市公司審計規定，不堅持由內地監管機構主導。消息刺激中概股全線做好，嗶哩嗶哩、拼多多、老虎證券、愛奇藝亦曾升逾8%； 京東、 阿里巴已亦升近5%。

汽車租賃巨頭Hertz周一宣布，將於未來五年從瑞典電動車製造商Polestar購買最多6.5萬架電動車，並預期最快今年春天將該批電動車投入歐洲市場，並於今年稍後時於北美使用該車型。Hertz股票曾升逾2%。

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【21:30】

兩年期美國國債孳息率周一(4日)亞洲時段曾觸及2.501厘的2019年3月6日來最高，道指周一早段曾跌101點，至34,716點；標指跌3點，至4,542點；以科技股為主的納指升54點，至14,315點。

港股外圍方面，恒指夜期現報22,490點，升16點，低水12點。

長期看好美股的「大好友」、Fundstrat Global Advisors共同創始人Tom Lee表示，美股近9成機率已於2月24日俄烏衝突爆發時觸底，只要今年經濟成功避免衰退，標指有望年尾達5,100點水平。

有「科技女股神」之稱的ARK Investment舵手伍德(Cathie Wood)則認為，美國聯儲局在「債息倒掛」時加息，將是一個錯誤，簡直是在「玩火」。她指，通脹是一種非常激進的税收，正扼殺購買力和消費者情緒，目前美國密歇根大學消費者信心指數低於新冠病毒危機最嚴重時的水平，已進入2008至2009年金融危機時低位，距離80年代通脹和利率達到兩位數時的歷史低位不遠。

此外，數據供應商ISS企業解決方案公司統計，在標指數成分股內的280家企業中，去年行政總裁(CEO)的薪酬中位數攀升至創紀錄的1,420萬美元，比去年多約5.18%或70萬美元。另一據數據公司Equilar根據今年已公布業績的196家企業中，其CEO去年的薪酬中位數增20%，至1,430萬美元，前一年則倒退1,200萬美元。

企業消息方面，美國證券交易委員會(SEC)文件披露，太空探索科技公司(SpaceX)行政總裁馬斯克持有社交平台Twitter 7,348.69萬股，相當於9.2%被動股權，消息帶動Twitter曾飆升26.6%。

綜合工業巨企3M位於比利時的半導體冷卻廠，由於當地環保法規力道收緊，導致無限期停工，該廠佔全球半導體冷卻劑產量約80%，冷卻劑主要用作晶片蝕刻。外媒指，3M已在上月中通知其客戶包括三星電子、SK海力士、英特爾(Intel)、及台積電，企業目前庫存量達1至3個月。天風國際分析師郭明錤表示，該晶片冷卻廠關閉對行業影響可被忽略，因其主要用作儀器維護及保養，日常生產過程中不需更換。