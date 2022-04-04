調查：美國經濟衰退最可能明年開始

外媒報道，根據Markets Live對525人進行的調查，美國最有可能在2023年陷入衰退，銀行股預計將跑輸大市。該調查於3月29日至4月1日進行。

當被問及下一次經濟衰退何時開始時，只有15%受訪者認為會在今年。接近一半的受訪者預計美國明年出現經濟衰退。另有21%的人認為2024年可能發生，16%的人認為2025年或之後。

受訪者中金融專業人士佔比是散戶的兩倍多。3/5受訪者來自美國或加拿大。對於美國經濟衰退的可能時間，專業人士和散戶投資者似乎達成了基本共識。金融專業人士和散戶的界分由受訪者自己決定。

略超一半的受訪者認為，美國2至10年期國債孳息率曲線的倒掛最有可能是經濟衰退信號。只有12%的受訪者認同聯儲局主席鮑威爾的觀點，相信18個月後3個月期孳息率水平與目前3個月期孳息率之差才是經濟衰退風險相關指標。

79%的受訪者預計孳息率曲線將保持趨平態勢。在這種環境下，美國銀行股的表現被認為比整體市場更糟糕。不過專業和散戶投資者對此事存在明顯的看法分歧，專業人士對銀行股的前景更加悲觀。

對於在哪些市場看到了投資價值，受訪者的回答出人意料。在被問及哪個國家的主權債券最被低估時，60人提到了俄羅斯。受訪者還青睞美國，德國，日本和中國的債券。巴西，墨西哥和土耳其也獲得了大量支持。