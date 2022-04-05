東方日報B1：能源戰火熱　歐洲釀分裂

由俄羅斯總統普京發動的「能源戰」續分化全球！俄國表明，要求以盧布買天然氣僅第一步，未來將擴至其他商品。歐洲就此開始分裂，與烏克蘭接壤的斯洛伐克率先跪低，願以盧布買氣；波羅的海3國，即愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛表明拒買；德國內部矛盾深化。亞洲的印度及中國傾向維持對俄貿易。分析認為，天然氣價未來兩年仍高企，從油價來看，普京與拜登政府釋放戰略油儲的較勁中暫佔優。

今次普京發動的「能源戰」始於3月23日，當日下令「不友好國家」須以盧布購買俄國天然氣。克里姆林宮發言人佩斯科夫最新表示，西方集團決定凍結俄國央行3,000億美元外匯儲備是「搶劫」，會加速全球儲備貨幣與美元和歐元脫鈎速度。普京政府矢志以新體制來取代西方自1944年建立的「布雷頓森林協定」。

普京打能源戰讓早前支持歐盟的斯洛伐克跪低，該國坦言不能切斷俄國的天然氣供應，若須以盧布支付會照辦，因該國85%天然氣依賴俄國。據報下次天然氣付款於5月20日到期，意味有6周來尋找解決方案。「波羅的海3國」則企硬，已宣布4月起完全停止從俄國進口天然氣，並呼籲歐盟其他國家跟隨。歐盟「一哥」德國仍存分歧，國防部長籲考慮禁俄天然氣，惟經濟部長重申正減少對俄依賴，無法立即完全擺脫。德意志銀行估計，倘俄斷供天然氣，德國經濟會立即衰退。德國的態度惹起波蘭不滿。

為切斷對俄國能源的依賴，歐洲國家正拉攏現為全球第二大液化天然氣出口國的卡塔爾，冀取得液化天然氣的長期供應合約，同時積極與安哥拉、阿爾及利亞、利比亞及美國磋商。卡塔爾現為兵家必爭，是因該國豪擲287億美元，試圖將天然氣產能提升40%，目標是2026年前每年產能達3,300萬噸，將高於俄國去年出口至歐洲的1,370萬噸。由於卡塔爾目前主力與亞洲做生意，這也凸顯全球能源供應版圖正生變。

俄羅斯積極拉攏印度和中國這兩個人口大國。外媒報道，俄國外交部長拉夫羅夫讚揚印度立場，建議全面貿易合作。中國方面，據悉中石化集團和中石油集團等國有巨企，正與供應商磋商以大幅折扣的價格購買俄國天然氣，價格比正常的北亞出貨價低10%以上。中國煉油企業也在低調購買廉價的俄國原油。

事實上，俄烏戰爭帶動全球液化天然氣價格年內累漲68.6%，過去半年更升逾倍。能源分析師估計，歐洲將降低對俄天然氣的依賴，又要在冬季前提高庫存，未來兩年天然氣價將居高不下。

目前看來普京的能源戰凌駕於美國大舉釋放戰略石油儲備，紐約期油周一曾高見103.49美元，升4.2%；布蘭特期油報108.12美元，升3.5%。歐洲天然氣報每兆瓦時114.75美元，按年高近5倍。紐約期金曾見每安士1,941.6美元，微升0.9%。

能源戰除在油氣層面外，在早前鎳價大幅波動也被西方指「有手影」。外媒報道，中企青山控股之前在倫敦金屬交易所(LME)沽空20萬噸鎳期貨遭狙擊，市傳中國官方有相助，令LME緊急關閉市場而讓青山有喘息空間。雖然LME指已委獨立機構調查事件，但英國監管機構質疑LME的透明度，命令英國金融操守局聯手英倫銀行徹查到底。