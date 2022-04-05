德國將託管俄天然氣公司德國子企　以保障供應

外媒報道，德國將把俄羅斯天然氣工業公司在德國的一家子公司暫時國有化，以保障天然氣供應安全。

德國經濟部長Robert Habeck向外媒表示，Gazprom Germania GmbH將處於德國能源監管機構的托管之下，直至9月30日。

Gazprom Germania是一家天然氣儲存公司，也是能源供應商Wingas GmbH的所有者。Habeck說，俄氣公司在未經政府批准的情況下擅自退出該家德國子公司，違反了德國法律。

俄氣公司在歐洲的子公司正面臨壓力，因為客戶和商業夥伴拒絕與他們有生意往來，使得其中一些子公司可能難以為繼。Gazprom Germania旗下的Astora子公司在下薩克森州北部的Rehden經營着德國最大的天然氣儲存設施，對德國能源安全至關重要。

Habeck在周一的聲明中表示，德國政府正在採取必要措施，確保國家供應安全，這也意味到政府將不允許德國的能源基礎設施受制於俄羅斯的恣意妄為。

俄氣公司上周五表示，不再擁有德國子公司。該俄羅斯天然氣巨頭沒有披露新的所有權，但監管文件顯示，該交易涉及退出Gazprom Germania的所有者Gazprom Export Business Services LLC，一家名為Joint Stock Company Palmary的公司則成為Gazprom Export Business Services LLC的股東。

目前尚不清楚Palmary的最終實益擁有人是誰：根據俄羅斯企業註冊信息，該公司於去年10月在莫斯科的一個地址註冊，自3月30日以來，其總經理為Dmitry Tseplyaev。

Habeck說，該筆交易違反了德國的外貿法。