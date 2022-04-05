美股納指收升近2%　Twitter獲加持股價飆27%

美國股市周一(4日)做好，道指收報34,921點，升103點或0.3%；標指收報4,582點，升36點或0.81%；納指收報14,532點，升271點或1.9%。

長期看好美股的「大好友」、Fundstrat Global Advisors共同創始人Tom Lee表示，美股近9成機率已於2月24日俄烏衝突爆發時觸底，只要今年經濟成功避免衰退，標指有望年尾達5,100點水平。

有「科技女股神」之稱的ARK Investment舵手伍德(Cathie Wood)則認為，美國聯儲局在「債息倒掛」時加息，將是一個錯誤，簡直是在「玩火」。她指，通脹是一種非常激進的税收，正扼殺購買力和消費者情緒，目前美國密歇根大學消費者信心指數低於新冠病毒危機最嚴重時的水平，已進入2008至2009年金融危機時低位，距離80年代通脹和利率達到兩位數時的歷史低位不遠。

此外，數據供應商ISS企業解決方案公司統計，在標指數成分股內的280家企業中，去年行政總裁(CEO)的薪酬中位數攀升至創紀錄的1,420萬美元，比去年多約5.18%或70萬美元。另一據數據公司Equilar根據今年已公布業績的196家企業中，其CEO去年的薪酬中位數增20%，至1,430萬美元，前一年則倒退1,200萬美元。

企業消息方面，美國證券交易委員會(SEC)文件披露，太空探索科技公司(SpaceX)行政總裁馬斯克持有社交平台Twitter 7,348.69萬股，相當於9.2%被動股權，消息帶動Twitter急升27.13%，收報49.97美元。

綜合工業巨企3M位於比利時的半導體冷卻廠，由於當地環保法規力道收緊，導致無限期停工，該廠佔全球半導體冷卻劑產量約80%，冷卻劑主要用作晶片蝕刻。3M股價全日微跌0.11%，收報149.53美元。