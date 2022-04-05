高盛：美國勞動市場供應緊張　為二戰以來最嚴重

外媒報道，高盛集團表示，美國就業市場的供應從來沒有像現在這樣緊張，隨着聯儲局採取措施遏制通脹，經濟風險上升。

高盛經濟學家編制了一項衡量美國勞動力狀況的指標，稱與其他指標相比，該指標能夠更好追蹤薪資漲幅(這是通脹壓力的關鍵)。他們將就業人數和職位空缺數相加以估算勞動力需求；至於供應，他們計算的是在職和求職人數之和。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius周一(4日)發表報告稱，數據顯示勞動力需求比供應多出530萬，無論是從絕對值還是相對值來看，就業市場都達到了二戰後最緊俏的水平。

Hatzius寫道，未來幾個月可能出現的持續強勁就業增長大部分將來自目前不在勞動力市場的人，這將有助於緩解這種供需失衡。

Hatzius指，壞消息是有關增長可能還不夠，為了將薪資壓力降低到至少與聯儲局通脹目標大致一致的水平，該國估計勞動力供需缺口至少需要縮小一半。

聯儲局決策者的通脹目標2％，而其關注的核心通脹指標最新報5.4%。至於薪資水平，周五發布的3月就業報告顯示從事生產和非管理崗位的員工薪水按年增長6.7%，為1982年以來最大。

鑒於供應如此緊張，Hatzius警告了以下三種潛在後果：

1、經濟增速可能只有放緩到1%至1.5%區間才能拉低通脹；

2、可能需要大幅收緊金融環境；以及

3、聯邦基金目標利率峰值可能高於其3%至3.25%的基線預測

同樣令人擔憂的是美國失業率目前為3.6%，幾乎是疫情爆發前的水平。在沒有經濟衰退的情況下，三個月來從未上升超過0.35百分點。

儘管歷史數據令人震驚，但令Hatzius仍然感到鼓舞的是樣本量很小，自二戰結束美國只經歷了12次經濟衰退。他還表示，其他大型經濟體的情況表明，勞動力市場可能出現溫和惡化，但不會出現經濟下滑。

同樣令人振奮的是：幾乎沒有迹象表明美國家庭和企業出現了2001年，以及2007至2009年經濟衰退前夕金融失衡的情況。