林嘉麒：港股有望彈上23400點

市淡容易挾升，在內地清明假期，北水暫停時，恒生指數終見突破，昨日升穿22,400點，進一步向50天線進發。

資金首季從債市流向股市規模是前所未見，儘管股市從指數層面依然強勁，惟近期在資金流方面，已見投資者開始防守，及將資金配置正常化。數據顯示，美國貨幣基金上周錄308億美元淨流入，為3月初以來再度獲得淨流入。同時，環球債券資金獲35億美元淨流入，不但是首季最多一次，更是1月5日的一星期後首次錄淨流入。

另外，上周五兩年期及10年期美債倒掛幅度加劇，最新更有兩年期及30年期債息自2007年以來再度倒掛。跟早兩星期不同，日前債息倒掛原因是短息升幅大於長息；以上周五為例，兩年期債息單日升5%，10年期卻僅升1.8%，30年期更由2.453厘降至2.435厘。

美國上周五的非農新增職位數字仍然強勁，短債債息升勢加劇，通脹預期沒有半點降溫迹象，未來兩次會議加息半厘機會極高。

股市是最受名義經濟增長表現影響，理論上通脹會推高企業盈利，而持續升溫的通脹預期亦拖慢了實質利率重回正數的時間，若其他情況不變，市況經過短線整固後料很快會有承托，美股後市應可看好，要留意4月中是美國繳稅期限、而業績期在即亦限制企業股份回購活動，都會左右短期市況。

港股前景除了美國經濟前景、通脹問題外，俄烏事件與及中概股退市陰霾未解決，也不時牽引恒指情緒。既然投資者風險胃納已經改善，港股單以「平價」取勝，短期氣氛應可延續。以走勢預測，相信挑戰100天線水平機會大，以23,400點先作目標。不過，在此強調，今年美國經濟衰退及滯脹問題是市場最大隱憂，故此浪上升暫時只會以反彈看待。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)