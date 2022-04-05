陳錦興：小鵬汽車上望阻力位...

小鵬汽車公布，3月共交付15,414台，按月增長148%，按年增長202%。其中，小鵬智能轎跑P7月度交付首次突破九千而達到9,183輛。3月交付量同時包括4,398輛智能家轎P5及1,833輛G3和G3i智能SUV。第一季度累計交付34,561台，同比增長159%，勝於集團此前給予的3.35至3.4萬輛指引，同時連續3季度領跑「造車新勢力」。

小鵬此前公布2021年財報勝預期，總營收約209.9億元人民幣(下同)，按年增長259.1%；全年毛利率12.5%，按年增長7.9%；2021年全年新車交付量為9.8萬輛，按年增長263%。淨虧損為48.6億元，按年相若，non-GAAP淨虧損則由來29.9億元擴大至44.8億元。

集團於2020年推出的P7銷量至今不斷上升，而旗下P5於3月登陸歐洲，在丹麥、荷蘭、挪威、瑞典四國開發預購。集團自主研發的智能駕駛系統XPILOT 3.5核心功能城市NGP的研發進展順利，計劃於2022年二季度末在首批城市推出新的城市導航系統，屆時滲透率有望大幅提升。

隨中證監放寬跨境審計監管合作，中概股有望迎來估值修復行情。建議120港元買入，上望阻力位140元，跌破110元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)