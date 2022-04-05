廖嘉豪：拆解經濟衰退先兆迷思

近日美國兩年期債息升至高逾十年期債息，市場隨即聚焦美國國債收益率曲線倒掛和衰退的故事。

首先，大家要明白，單看兩年期債息，實情並非重要的融資成本指標，如果確實要用收益率倒掛去評估經濟前景，美國十年期債息與聯儲局的聯邦基金利率差距，對衰退的啟示作用或更大。過往經濟衰退之前，政策利率一般會高於十年期債息。背後邏輯是如果聯儲局將無風險現金收益率，推高到其他投資的風險回報之上，可能導致經濟收縮，因為持有現金已可以產生最高的風險調整後回報，市場人士投資動機明顯會減弱。現時，美國十年期債息仍高於聯邦基金利率，最近差距甚至擴闊，與過往經濟衰退之前的現象截然不同。

目前美國就業市道仍強勁，3月非農就業職位增加43.1萬，略低於市場預期，但仍接近去年大部分時間每月約45萬至65萬的增長速度。平均時薪按月增長0.4%，按年增長5.6%，略強過預期，失業率下降至3.6%，亦好過市場預期。宏觀前景最近的確更加不明朗，但全球經濟在地緣衝突持續期間仍顯示出韌性，花旗基本預測下，美國經濟增長或放緩，但2022至23年仍有望錄得2%的正增長，同時環球經濟增長仍有機會保持平穩。

標準普爾500指數在1月3日至3月8日調整12.3%後，3月回升3.7%，而隨着聯儲局開始加息，俗稱環球債券指數下跌2.8%。截至3月底，10年期美國國債收益率升至略低於2.50%，自年初以來上漲近100個基點，自2020年8月疫情低位以來上漲200個基點。在固定收益投資方面，與歐洲和日本債券相比，亞洲新興市場債券和美國債券和銀行貸款提供相對價值。本行綜合地偏好美國中年期國債、投資級別公司債和美國通脹掛鈎債券。

在盈利增長和股息的支持下，預計未來幾年美國大型股表現或能保持溫和。股息增長是總回報中一個重要但經常被低估的組成部分。近幾十年來，股息穩健增長股的表現跑贏其他股票，其波動性指標亦較低。美國以外的股票市場提供有吸引力的長期估值前景和更高的股息收益率。本行偏好全球天然資源/石油服務庫存行業股份，以減輕俄羅斯入侵烏克蘭造成的供應損失帶來的風險。亦策略性偏好全球醫療保健/製藥和網絡安全/支付/金融科技股票。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪