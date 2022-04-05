中國銀河國際：唐人神產豬量邁向高峰　予推薦評級

唐人神生豬長期出檔目標為1,000萬隻，在產能布局規劃上，核心發展區包括湖南、廣東、廣西及海南省，設計產能為350萬隻、300萬隻、100萬隻及50萬隻；另外，河南、河北、雲南、甘肅等地合計產能目標為200萬隻，從養殖團隊的角度去看，公司擁有美神、龍華兩大養殖子公司為充足產能、高效養殖提供堅實保障。

2021年公司生豬出檔中「美神」品牌佔比約為80%，2022年預計出檔佔比約為70%；因無高成本仔豬，加上效應提升，美神整體成本有較大的下行預期。此外，唐人神於2017年以4.9億元人民幣收購龍華農牧90%股權，截至2021年上半年底為存檔母豬達到3.79萬頭，營收與淨利潤為4.01億民幣及0.94億元人民幣。2022年三月公司公告將繼續支持龍華新增產能50萬頭，從而實現整體產能200萬頭的規劃。2021年龍華出檔佔比20%，整體成本相對優秀，2022至2024年其出檔佔比將逐步提升，預計2022年佔比約為30%，且整體成本有進一步下降的可能。

2016年至2021年第三季末，公司新增資本投入總體呈現波動上升的趨勢，估算2021年第三季度，唐人神新增資本投入約為21.68億元人民幣，較2020年增長31%，2020年、2021年首三季公司開支分別為21.06億元人民幣、11.4億元人民幣，公司這兩年持續擴建產能，以實現生豬出檔方面的增長，縱向看公司資產負債率、帶息負債投入比呈增長趨勢。2021年第三季末，兩者分別為54%及42%，較2020年末分別提升11點子及12點子。本行認為，產能擴張必然帶來負債率的提升，但同時保證財務狀況可控是豬周期下行過程中養殖企業的核心要務，橫向對比上市豬企的財務狀況，本行認為公司的財務狀況穩健性處於前列。

豬周期試底的階段最終將會結束，上升周期必然到來，從投資角度去看，符合豬周期左側布局的情緒反應，本行在豬周期系列報道告中反覆提及，最優時間在虧損當季接入，而次優時間在當下(二次探底之前)，因此我們認為把握當下時點是投資豬周期的關鍵，綜合考慮行業龍頭平均市值情況，以及唐人神自身增長速度、成本控制能力、財務表現等，本行給予其2022年頭均市值12,000元人民幣，2022年出檔量約為200萬頭，對值內含價值240億元人民幣，給予「推薦」評級。

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