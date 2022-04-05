美國辭職潮於歷史上非罕見　今年內薪金上升壓力降

外媒報道，三藩市聯儲銀行在最新經濟通訊中稱，所謂「大辭職」的員工離職潮時代並非新鮮事。

三藩市聯儲銀行研究部客座研究員、亞利桑那州立大學經濟學教授Bart Hobijn表示，「最近的工人調查和有關離職的歷史數據都表明，「大辭職」並非人們想像的那樣罕見」。

離職率(自願離職者佔總就業的比例)在今年2月份仍近2.9%的紀錄高位。根據美國勞工部數據，2月份約440萬美國人離職。該數字被聯儲局官員視為美國勞動力市場非常緊張的迹象，再加上3月份降至3.6%的失業率，正在推動工資上升。聯儲局也以上述指標為理由，證明勞動力市場足夠強勁，足以扛得住聯儲局加息抗通脹。

惟Hobijn指，根據1981年停止的製造業勞動力流動調查，在2000年之前，戰後經濟快速復甦時亦經常出現離職高潮。

「1948年、1951年、1953年、1966年、1969年和1973年，製造業都曾出現這種規模的離職潮，」Hobijn說。「所有這些離職潮都對應製造業和整個非農部門的就業增長非常快。」

不過，雖然他認為僱主在填補職位空缺方面會取得更大成效，可緩解工資上行壓力，但要到2022年晚些時候才有希望。