配合阿南德？專家：全球化終結利好黃金價升

外媒報道，資產管理公司Abrdn的ETF投資策略主管Robert Minter指出，俄烏戰爭由根本上改變地緣政治格局，目前全球化已消亡，為黃金創造利好環境。

Minter表示，就算俄羅斯停止入侵烏克蘭，全球化趨勢亦不太可能回到幾年前的峰值。他認為，供應鏈導致價格上漲，在可預見的將來通脹將維持高企。

Minter稱，隨着通脹有可能成為全球經濟的永久固定因素，黃金價格會繼續走高。金價目前支持位於每安士1,900美元，阻力位在1,950美元附近。美國出現停滯脹的風險愈來愈大。「沒有甚麼比滯脹更利好黃金。若想要避險，就應該投資對包括黃金在內的大宗商品。」Minter說道。

黃金是一種具有吸引力的資產，因為投資者能夠保護自己免受美國聯儲局(Fed)政策錯誤、加息過快、經濟衰退及滯脹風險。

目前市場預計，聯儲局將在上半年兩次加息，每次加息50個點子，料到年底利率將升至2.75%到3.00%之間。

Murenbeeld & Co.研究部門主管Chantelle Schieven先前也曾表示，就算推升金價的俄烏戰爭因素解決，避險需求亦不會消失，因為該場戰爭已成為改變全球地緣政治格局及金融市場的關鍵支點。