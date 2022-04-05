高盛：美國勞動力缺口大　創二戰以來最緊張

高盛集團(Goldman Sachs)周一(4日)發布報告指，隨美國聯儲局(Fed)啟動加息周期以應對通脹飆升，經濟面臨風險，美國就業市場供應處於二戰以來最緊張時期。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius在報告中指，勞動力需求比供應多出530萬，無論是由絕對值還是相對值而言，就業市場都達到二戰以來最緊張水平。

Hatzius指，未來幾個月或出現持續強勁就業增長，大部分將來自於目前不屬於勞動力市場的人，有助於緩解供需失衡。惟壞消息是相關增長可能並不足夠，為將薪金壓力降低到至少與聯儲局通脹目標大致相同的水準，勞動力缺口需至少縮少一半。

聯儲局的通脹目標為2%，而聯儲局關注的核心通脹指標最新數據是5.4%。薪金水平方面，3月就業報告顯示，從事生產及非管理階級員工的薪金年增率為6.7%，創下1982年以來新高。

雖然如此，Hatzius也表示，美國自二戰結束以來經歷12次經濟衰退。由其他大型經濟體的情況顯示，勞動力市場比較可能會出現溫和惡化，但不會出現經濟下滑。

Indeed Inc經濟學家Nick Bunker曾表示，去年阻礙美國人重投就業市場的因素，可能在今年減弱，但對疫情的擔憂仍會繼續影響求職意願。