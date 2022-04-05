【俄烏戰雲】歐盟擬將俄羅斯煤炭列為新一輪制裁項目

外媒引述消息人士指，歐盟執委會計劃禁止進口俄羅斯煤炭，以在為新一輪對俄國揮軍烏克蘭的制裁方案。

由於大部分歐盟成員國高度依賴俄羅斯的能源供應，令對俄國實施能源制裁變成歐盟「自損八百」的招數。據歐洲統計局數據，2020年歐盟從俄羅斯進口19.3%的煤炭；石油及天然氣則分別為36.5%及41.1%。

俄烏局勢尚未明朗，執委會將於周三(6日)討論最新一輪制裁措施，惟會議結束前一切仍有變數。

歐洲針對俄羅斯能源部門的壓力愈來愈大，尤其是在許多能源進口國可能因每天繼續進口俄羅斯的油氣，間接為俄總統普丁提供戰爭基金。

部分支持禁止俄羅斯能源進口的國家認為，繼續進口俄國能量則間接為他提供戰爭基金；而另一些國家則認為，此舉對本國經濟的傷害比對俄羅斯更大。

法國總統馬克龍周一(4日)表示，俄軍在烏克蘭首都基輔附近城鎮被發現殺害平民，歐盟應繼續對俄羅斯石油和煤炭實施制裁。

不過，德國財政部長Christian Lindner亦指，希望在短時間內減少對俄羅斯進口能源的依賴，並對普京施加更大的壓力，及切斷與俄羅斯的所有經濟關係；惟目前不可能切斷天然氣供應。