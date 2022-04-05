物業市場冰封　工商舖註冊量再降　上車盤續見「損手」沽

香港今年開局以來飽受政治、疫情及外圍動盪衝擊，投資市場一直處於捱打狀態，有代理行數據顯示，3月份工商舖物業註冊量僅錄358宗，為2020年8月後再度低於400宗，按月大跌約16.2%。縱然二手樓交投近日稍為回升，但樓價未見向上，市場憂慮只屬「死貓彈」，若美國聯儲局5月大手加息半厘，目前的「虛火」又可能再度「過冷河」。

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，上月工廈及商舖註冊量分別按月下降約19%及約16.5%，最新僅錄234宗及71宗。而3月工商舖物業註冊金額共錄45.18億元，按月亦跌約6.4%，其中商廈註冊金額按月回落約34.1%，跌幅為各項物業中最大。

美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪表示，第5波疫情對香港工商舖市場的影響繼續反映在近月註冊數字上，縱使政府於4月7日開始發放首期消費券，惟受疫情影響，社交距離措施仍未能獲放寬，故料消費券對零售業的幫助未必能即時反映出來，相信暫時主要以民生類消費較能受惠。他預期要待放寬社交距離措施後，經濟才有望逐漸回復正軌，為工商舖市場注入信心。

除商業物業市場受重創外，首季住宅樓市表現同樣下跌，期內整體二手樓價指數錄約3.9%跌幅。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，過去一季10大屋苑買賣登記錄612宗，總值51.59億元，按季分別跌約2.7%及約3.7%，宗數更創近10個季度新低。

隨着近期業主劈價、蝕讓吸客，踏入4月二手樓交投轉趨活躍，各區買賣宗數開始回升，例如將軍澳及荃灣等主要住宅區，本月首5日內已錄逾50宗及約26宗二手買賣；青衣單是周一「閒日」已連錄6宗，本月累錄約21宗。

然而，上述狀況恐是「虛火」，因交投雖增多，但樓價未見有支持，藍籌屋苑續現低價、減價成交。美聯蘇哲熙表示，天水圍嘉湖山莊4月暫錄約14宗買賣，包括樂湖居2座高層D室三房戶，實用面積約551方呎，減價30萬元，成交價620萬元，呎價約11,252元，較同類型單位平約4%。

該行吳志輝稱，荔枝角美孚新邨本月已錄約8宗成交，該盤6期恆柏道11號中層D室，實用面積約653方呎，累減90萬元，終售850萬元，呎價約13,017元。

事實上，息口走勢趨升，後市仍存隱憂，屯門上車盤業主繼續「損手」出貨。祥益袁思賢透露，屯門市廣場8座中層H室，實用面積約363方呎，3月底放盤，即減14萬元，獲區內首置客以508萬元購入，呎價約13,994元。原業主持貨約3年帳面平手離場，扣除使費料蝕讓。

該行林英傑續稱，同區居屋翠寧花園1座中層D室，剛於已補價自由市場以630萬元轉手，呎價約10,642元。原業主持貨約3年，帳面只賺32萬元，扣除使費料近平手。