減價出貨！康怡花園三房戶減價75萬獲換樓客承接

二手業主趁市況稍為回升，即減價加快出貨，藍籌盤鰂魚涌康怡花園三房單位，減價75萬元後，終獲用家以900萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蕭俊健稱，鰂魚涌康怡花園D座中層16室，實用面積約596方呎，三房間隔，獲同區用家垂青，原業主開價約975萬元，議價後以900萬元易手，呎價約15,101元，新買家購入作換樓自用。

●中原黃新利透露，薄扶林翠安閣低層A室，實用面積約338方呎，一房間隔，望市景，以650萬元易手，呎價約19,231元，新買家屬於用家，原業主於2009年以194萬元買入，持貨約13年，帳面獲利456萬元，單位升值約2.35倍。

●中原姚啟聰稱，灣仔壹嘉低層B室，實用面積約315方呎，開放式間隔，望市景，以778萬元售出，呎價約24,698元，新買家屬於外區用家，原業主於2017年7月以687.7萬元一手買入，一直收租，持貨約5年帳面賺90.3萬元，單位升值約13%。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角光超台A座低層2室，實用面積約811方呎，三房設計，望街景，成交價約1,100萬元，呎價約13,564元，新買家為區外首置上車客，原業主早於1994年2月以417萬元購入自住，持貨約28年帳面獲利683萬元。

●美聯李聖智指，柴灣杏花邨4月錄得約3宗買賣，包括6座中層3室，實用面積約596方呎，三房間隔，望園景，同區換樓客斥998萬元入市，呎價約16,745元。

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九龍區

●中原余偉豪表示，茶果嶺麗港城4月至暫錄2宗買賣，平均實用呎價約14,042元，其中30座中層A室，實用面積約748方呎，套三房間隔，享園景，原先開價1,080萬元，現降價50萬元，以1,030萬元成交，呎價約13,770元。

●美聯黃家樂指，觀塘裕民中心2座高層D室，實用面積約576方呎，三房間隔，吸引家庭客承接，單位放盤約1星期，原先叫價780萬，經議價後僅輕微調減5萬元，以775萬元成交，呎價約13,455元。

●香港置業胡國安表示，牛頭角淘大花園4月至錄約2宗租賃成交，屋苑Q座中層5室，望內園景，兩房間隔，實用面積約460方呎，以1.65萬元放盤一星期，即獲同區客洽詢，業主減租1,700元，最終以約1.48萬元租出，呎租約32.2元。

●利嘉閣薛丁武稱，牛頭角淘大花園H座低層8室，實用面積約378方呎，兩房間隔，望樓景，日前以623.8萬元沽出，呎價約16,503元，原業主於2011年以263.8萬元購入，持貨約11年帳面獲利約360萬元，期內物業升值約1.4倍。

●世紀21富山劉倩彤透露，牛池灣曉暉花園2座中層B室，實用面積約464方呎，兩房設計，剛以722萬元成交，呎價約15,560元，單位業主原叫價735萬元，輕微減價13萬元，即獲買家承接。

●香港置業楊潤彬指，鑽石山居屋龍蟠苑E座低層7室，實用面積約426方呎，兩房間隔，於未補價自由市場以655萬元放盤4個月後，獲區內客接洽，雙方經議價後減價48萬元，以約607萬元成交，呎價約14,249元，新買家為自住客。

●中原麥少基表示，何文田巴富花園宜富閣高層E室，實用面積約994方呎，套三房間隔，另設工人房，以1,723萬元連車位沽出，呎價約17,334元，原業主於2015年以1,370萬元連車位購入，持貨約7年帳面獲利353萬元，單位期內升值約26%。

●中原袁顯岸稱，紅磡海濱南岸4月錄首宗買賣，單位為2座低層G室，實用面積約593方呎，三房間隔，擁市景，最初開價1,100萬元，最新降價至1,050萬元成交，呎價約17,707元，新買家為同區換樓客，趁近日樓價回軟積極換樓，議價即入市自用。

●利嘉閣邱家仁指，西南九龍匯璽II第3B座低層H室一房單位，實用面積約362方呎，望市景，成交價825萬元，呎價約22,790元，原業主於2017年12月以727.8萬元購入，持貨約5年帳面獲利約97.2萬元，期內物業升值約13%。

●美聯劉志偉稱，西南九龍君滙港6座低層C室，實用面積約541方呎，三房間隔，望池景，原先叫價1,140萬元，後降價85萬易手，減幅約7.5%，呎價約19,501元，原業主於2006年3月以約431.5萬元購入，帳面獲利623.5萬元，升值約1.44倍。

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新界區

●祥益袁思賢表示，屯門市廣場8座中層H室，實用面積約363方呎，兩房間隔，新買家為區內首置客，原本亦居於同區，因熟悉周邊環境而決定購入上述屋苑，原業主3月底叫價522萬元，減價14萬元，新買家以508萬元購入，呎價約13,994元，原業主於2019年以約508萬元購入，扣除使費後料損手離場。

●祥益表示，屯門居屋兆麟苑G座高層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，日前獲區內首置客垂青，原業主急於賣樓套現，在父母出資下，上述買家於已補價自由市場決定以423萬元一筆過付款購入自用，呎價約10,549元，稍低於市價。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋兆隆苑低層7室，實用面積約443方呎，兩房間隔，區內客為鄰近家人，方便照應，原業主亦累減35萬元，遂便決定於已補價自由市場以365萬元購入，呎價約8,239元。

●祥益林英傑表示，屯門南浪海灣5座中層B室，實用面積約524方呎，兩房間隔，區內客表示熟悉該區環境，考慮到屋苑周邊校網完善，方便小朋友上學，決定以1.2萬元即睇即租，呎租約22.9元。

●美聯周麗萍指，屯門大興花園1期4座中層F室，實用面積約394方呎，兩房間隔，原業主開價480萬元，外區客尋覓新婚居所，議價約2%，終以至469萬元購入，呎價約11,904元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山4月暫錄約11宗二手買賣，天宇海2A座中層B室套三房戶，實用面積約820方呎，開價1,200萬元，議價後以1,168萬元易手，呎價約14,244元，原業主持貨約7年，帳面獲利約288萬元，單位升值約32.7%。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田碧濤花園雅碧閣中層G室，實用面積約646方呎，套三房間隔，望山景，放盤9個月，叫價880萬元，減52萬元或減幅約6%，終獲買家以828萬元承接，呎價約12,817元。

●世紀21奇豐吳元利透露，沙田第一城26座中層F室，實用面積約447方呎，三房間隔，望市景，放盤時叫價780萬元，放盤兩個月，減價47萬至733萬元獲買家承接，減幅約6%，呎價約16,398元。

●中原侯惠良稱，沙田河畔花園剛錄4月首宗買賣，屋苑A座中層7室，實用面積242平方呎，兩房間隔，開價約480萬元，議價後以478萬元易手，呎價約19,752元，新買家為用家。

●世紀21奇豐周淑萍指，火炭駿景園2座高層D室，實用面積約676方呎，三房間隔，開價1,060萬元，減價30萬元，終以1,030萬元成交，呎價約15,237元，原業主於2009年10月以400萬元購入，持貨逾12年帳面賺630萬元，單位期內升值約1.6倍。

●美聯蔡潔雯表示，大埔新峰花園7座高層F室，實用面積約588方呎，兩房間隔，望內園泳池景，放盤一年累減近3%，以758萬元售出，呎價約12,891元。

●世紀21宇田徐雄新透露，大埔太湖花園10座高層E室，實用面積約400方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價610萬元，放盤短短半個月，零議價下成交，呎價約15,250元。

●中原楊頌堯表示，大埔嵐山3月錄約8宗成交，4月份錄1宗，單位為3座中層H室，實用面積約179方呎，開放式間隔，開價約330萬元，議價後以313萬元沽出，呎價約17,486元，原業主持貨約3年，沽出帳面獲利約13萬元離場，單位只升值約4.3%。

●中原洪文鋒指，粉嶺居屋景盛苑4月暫錄約2宗買賣，屋苑最新錄沽出B座中層3室，實用面積約603方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約410萬元，議價後以388.8萬元獲承接，呎價約6,448元，新買家為用家。

●利嘉閣張家偉表示，元朗柏巒2期柏逸1座低層D3室，套一房間隔，實用面積約365方呎，成交價496萬元，呎價約13,589元，原業主於2017年底以458.4萬元購入，持貨約5年物業帳面升值約8.2%。

●美聯麥珞珩指，天水圍嘉湖山莊樂湖居8座高層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，放盤僅3天，開價約620萬元，吸引外區睇樓多時首置洽商承接，與原業主輕微議價後，以615.5萬元成交，呎價約11,171元，低市價約2%。

●中原謝秋儀表示，荃灣爵悅庭33月錄得3宗買賣，新近迅速錄得4月首宗成交，屋苑北爵軒高層H室，實用面積約464方呎，兩房間隔，於3月中推出市場放售，叫價838萬元，放盤只約半個月，減價15萬元，隨即以823萬元沽出，呎價約17,737元，新買家為區內租客。

●美聯麥列東稱，葵涌月海灣2座高層E室，實用面積約403方呎，兩房間隔，原業主去年中開價約670萬元，累減至580.8萬元成交，新買家睇樓3至4個月，終以首置名義入市，成交價低銀行估價接近一成，呎價約14,412元。

●中原張志豪指，荃灣愉景新城3月錄得15宗買賣，屬1年最旺，本月已錄兩宗，其中3座高層H室，實用面積約682方呎，套三間隔，叫價940萬元，經議價後，共減17萬元，以923萬元沽出，呎價約13,534元，較同類型單位市價平近3%，新買家為換樓客。

●中原程尚傑表示，荃灣區4月已錄得26宗二手買賣，當中海之戀‧愛炫美佔5宗，包括3B座低層D室，實用面積約529方呎，兩房間隔，叫價1,120萬元，放盤不足一星期，減價40萬元，即以1,080萬元易手，呎價約20,416元，新買家為換樓客。

●利嘉閣彭錦添指，青衣灝景灣10座中高層A室，套三房連儲物室間隔，實用面積約778方呎，成交價1,408萬元，呎價約18,098元，原業主於2017年初以約1,020萬元購入，持貨約5年帳面獲利約388萬元，期內物業升值約38%。

●中原范德輝表示，青衣偉景花園3座高層G室，實用面積約550方呎，兩房間隔，單位向西南，享園景，放盤超過一年，已補價自由市場最初開價750萬元，最近原業主態度終見軟化，叫價下調至700萬元，一減再減，最終以635萬元沽出，呎價約11,545元，新買家為年輕上車客，買樓準備結婚。

●中原范偉康透露，東涌區4月份暫錄約5宗二手買賣，其中15座極高層H室，實用面積約930方呎，套三房連儲物房間隔，享全機場海景，於3月放盤叫價1,200萬元，微減25萬元，即以1,175萬元沽出，呎價約12,634元，新買家為換樓客，按保放寬令換樓更輕鬆，於是加快入市。

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