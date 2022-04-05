【異軍突起】印度優勢獨特　左右逢源利經濟

俄烏烽火連天滿月以來，看似遠岸觀火的印度其實慘遭殃及，當地專家由始至今都憂慮印度成為最大輸家之一，紛紛預警經濟前景堪虞，主因該國是能源進口國，高通脹會禍及家庭收入及企業投資，亦可能受貿易逆差擴大等嚴重打擊。不過，憑着在俄羅斯及美國之間左右逢源，相對亞太區內其他國家，印度經濟不但撐得住，更或成為影響世紀變局的旗手之一。

俄烏衝突後，兩大國際評級機構穆迪及惠譽發布展望報告，先後調低印度經濟增長(GDP)預測。前者將今、明兩年的增長預測由此前9.5%及5.5%，分別下調至9.1%及5.4%；後者則料今年的增長放緩至8.5%。穆迪指，隨着俄烏衝突持續，能源及化肥價格高企恐對印度財政帶來壓力，限制當地其他資本支出的財政計劃。印度為世界第3大石油消費國，逾八成需求依賴進口，尤其容易受高油價影響，輕易暴露出疫情下經濟的脆弱。不過，鑑於印度同時是世界糧食主要生產國之一，農產品價格上漲，意味印度農產品出口將在短期內受惠。

惠譽則表示，印度疫後經濟復甦正受潛在的巨大全球供應鏈衝擊，拖累經濟增長並推高通脹。據預測，印度今年第四季通脹恐達7%以上，然後才逐漸回落。相對經濟增長約8.5%，意味印度面臨滯脹威脅。

另一評級機構標普也明言，包括印度在內嚴重依賴能源進口的經濟體尤其危險。據經合組織(OCED)最新報告預估，今年印度經濟僅按年增8.1%，並特別提及地緣政治風險以至俄烏戰爭對亞洲新興國家的金融市場明顯帶來挑戰。國際貨幣基金組織(IMF)亦認為，俄烏戰爭將從多方面對印度經濟產生負面影響，尤其油價急升將造成重要的貿易衝擊，加上全球供應鏈中斷，勢殃及印度的進口量和價格，導致更高的通脹和經常帳赤字。國內方面，當印度央行因應通脹及財政狀況而收水，恐導致更高的借貸成本、企業信心降低，甚至影響本地需求等。

據投資大行野村預估，若油價上漲一成，印度通脹恐提升0.4個百分點，經濟增長則下降0.2個百分點。同時對企業利潤率構成風險，因企業無法轉嫁成本。由於私人消費開支佔經濟貢獻逾半，市場憂慮成為窒礙經濟復甦的絆腳石。這解釋為何印度近期不顧美國反對，以折扣價搶購俄國原油，據悉自俄烏戰爭後已向俄國購入1,300萬桶，相比去年全年僅1,600萬桶，政府表明能源安全是首位。

事實上，印度因具備地緣戰略獨特價值，反而能為經濟爭取好處。該國先後與俄羅斯及美國建立多邊合作關係，反映其在印太區域的貿易話語權地位。早年印度曾展現與伊朗、俄羅斯合辦國際南北大通道的企圖，藉此降低能源成本和保障供應，在區域一體化上獲得戰略主動權，加上近期美國在印太地區尋求勢力，印度順利透過與日本、澳洲組成的「四方安全對話」機制深化貿易合作，故不難發現今年印度經濟增長預測仍高踞亞太區之冠。

IMF也承認，印度經濟的負面影響部分能被出口小麥等商品抵銷。印度最新公布截至3月底止的財年，商品出口達創紀錄的4,180億美元，單計3月達400億美元以上，創單月最高紀錄；全財年小麥出口增至逾20億美元，按年飆逾2.7倍。由於俄烏戰事切斷了全球四分之一的小麥供應，故該國最新計劃於2022至2023財年出口逾一千萬噸小麥，按年再增逾四成。