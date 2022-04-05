樓市氣氛稍回穩　發展商即加快部署應市

樓市氣氛稍為回穩，發展商即加快部署，部分新盤加推新單位應市，並部署短期再度推出銷售。

●新地屯門御海灣II盡推28伙餘貨 周六再賣10伙

價單顯示，新價單涉及28個位，實用面積由255至501方呎，包括7伙開放式、兩伙一房連儲物室、8伙兩房及11伙三房單位，折實平均呎價約20,474元。該盤周二亦公布全新銷售安排，於本周六將以先到先得形式發售10伙，包括3伙開放式、1伙1房、1伙1房連儲物室、3伙兩房單位及兩伙三房單位，當中6伙為新價單單位。

●沙田畢架‧金峰單日錄65組睇樓

●維港匯III再沽一伙 成交呎價約26,178

新盤市場周二日續錄成交。信和置業（00083）及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港匯III，以866.5萬元沽出第1B座5樓G室，實用面積331方呎，呎價約26,178元。

●旺角ONE SOHO一房賣758.09萬元

細單位仍有捧場客。信置旗下旺角ONE SOHO一個15樓B6單位，實用面積299方呎，一房間隔，以758.09萬元成交，呎價約25,354元。