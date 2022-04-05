樓市氣氛稍回穩 發展商即加快部署應市
2022年04月05日 21:27
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樓市氣氛稍為回穩，發展商即加快部署，部分新盤加推新單位應市，並部署短期再度推出銷售。
●新地屯門御海灣II盡推28伙餘貨 周六再賣10伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II周二(5日)公布全新8號價單，盡推餘下單位，以60日付款計劃計算，折實售價由513.82萬元，另更新一張現有價單，個別單位提價約5%。
價單顯示，新價單涉及28個位，實用面積由255至501方呎，包括7伙開放式、兩伙一房連儲物室、8伙兩房及11伙三房單位，折實平均呎價約20,474元。該盤周二亦公布全新銷售安排，於本周六將以先到先得形式發售10伙，包括3伙開放式、1伙1房、1伙1房連儲物室、3伙兩房單位及兩伙三房單位，當中6伙為新價單單位。
●沙田畢架‧金峰單日錄65組睇樓
遠東發展(00035)的沙田大埔公路豪宅項目畢架‧金峰開齋，日前已招標形式連沽5伙，並已加推8伙於本周五招標。中原余志偉稱，項目周二單日錄約65組睇樓量，其中新界東客人佔約6成。市場憧憬本月進一步放寬限措施，料帶動睇樓量及交投。
●維港匯III再沽一伙 成交呎價約26,178
新盤市場周二日續錄成交。信和置業（00083）及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港匯III，以866.5萬元沽出第1B座5樓G室，實用面積331方呎，呎價約26,178元。
●旺角ONE SOHO一房賣758.09萬元
細單位仍有捧場客。信置旗下旺角ONE SOHO一個15樓B6單位，實用面積299方呎，一房間隔，以758.09萬元成交，呎價約25,354元。