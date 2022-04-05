內地人口或提前負增長　經濟轉型利人均GDP上升

多年來均有研究估計，中國人口要到2027至2032年才會出現負增長，然而，今年1月，內地公布的2021年人口數據顯示，當地全年人口僅增加48萬人，至14.126億人，增幅明顯少於前年的204萬人，增幅按年大減，出生率更創1949年有紀錄以來最低。令人不禁懷疑內地人口負增長會否至少提早5年到來，國內生產總值(GDP)增長或難進一步突破，並帶來老年撫養比率上升等問題。

中國社會科學院人口與勞動經濟研究所2019年初發布的《人口與勞動綠皮書》指出，中國人口會在10年後到達最高峰水平，之後出現負增長。在翌年，中國人口與發展研究中心更預測，中國總人口在2027年後開始進入負增長。中國央行貨幣政策委員會委員蔡昉則指，今年內地可能達到人口高峰。

反觀，外國的研究較內地樂觀，聯合國《世界人口展望2019》預測，中國人口到2032年才開始負增長。據美國人口普查局2021年的預測，中國人口在2031年開始負增長。

不過，去年內地人口數據惹憂，國家統計局於1月時公布，內地2021年出生人口為1,062萬人，人口出生率為75.2%；死亡人口為1,014萬人，人口死亡率為71.8%；人口自然增長率僅得3.4%。

對於去年出生人口減少，國統局認為與育齡婦女人數持續減少、生育率持續下降、新冠肺炎疫情影響等情況有關，相信內地人口未來一段時間將維持在14億人以上，且能保持每年1,000多萬人出生，預計未來婦女的生育意願會因「三孩政策」逐漸變多。

外界對國統局預測是否過於樂觀或持有不同意見，但上述提出的原因卻點出了近年內地政府積極抗衡出生率減少，人口老化的問題。內地實施多年的「一孩政策」在2016年1月1日開始取消，允許可生二胎，但內地嬰兒潮並沒有到來。

三孩政策兼「雙減」誘生子

直至去年5月，當局公布「三孩政策」取代了僅用了5年的「二孩政策」，成效尚有待觀察。不過，政府擬再對症下藥，在「三孩政策」公布後的兩個月，推出「雙減」政策，目的在於減輕義務教育階段學生作業負擔、校外培訓負擔政策，以建設高質量的教育體系。消息公布後，香港上市的中資教育股出現股災，大多股價和公司盈利至今仍未恢復。分析指，「雙減」措施亦是背靠人口政策，大大減輕年輕父母養育孩子的成本，以鼓勵生育。

中國人均GDP在2020年突破了一萬美元關，達1.05萬美元，按世界銀行定義，已屆中等收入之列(介乎一萬至1.2萬美元)；去年內地人均GDP進一步升至1.25萬美元，與世界銀行的1.26萬美元高收入國家標準更相當接近。然而，若內地出現人口負增長，令整體GDP難以增長的話，將有機會令內地跌落中等收入陷阱。

最快2025進身高收入國家

有分析指出，人口負增長趨勢難以逆轉，內地要跨過中等收入陷阱，可行的方法包括增加投資比例、發展多元產業、提升教育，以致加快建立人才資源競爭優勢等。北京大學新結構經濟學研究院院長兼前世界銀行副行長林毅夫認為，內地最快今年能升級成為高收入國家，考慮到人民幣兌美元的匯率波動，最遲於2025年就可晉級。

學者：人口縮利復甦 提升生活質素

雖然人口收縮很可能帶來人口老化、年輕一代供養成本上升、整體國內生產總值(GDP)容易下降等問題，但不少學者嘗試從另一角度去看，人均GDP容易隨人口收縮而上升，而後者又往往與個人生活水準掛鈎。

較多學者引用的例子，是德國和日本在2003至2006年人口負增長的時期，經濟都出現復甦，GDP和人均GDP在2005年後都出現較快的增長。俄羅斯更在1992至1993年起人口開始收縮，但經濟在1999年快速上升。

以美國和日本全球兩大經濟體比較，扣除通脹影響後的實質GDP增長率，於2007年美國和日本分別為2.9%和2.1%，前者看似領先，可是除以國內人口之後，日本人均GDP增長率在截至2007年為止的5年以年率計高達2.1%，顯著高於美國的1.9%，後者透過女性生育和淨移入，導致人口在期間出現了正增長。

糧食需求下降 助減碳

英國金融服務監管局(FSA)前主席特納(Adair Turner)於2019年撰文，提出只要女性接受教育，以及有自由的生育權，人口下降趨勢不可避免。而成功經濟體有着較低的生育率，即使在印度國內，相對富裕的馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦的生育率已經下降到1.8(每名女性生1.8個孩子)左右，相對貧窮的北方邦、比哈爾邦，仍然可以看到3以上的生育率。

他指出，略低於人口替代水平的生育率(比如1.8)不僅人口可以受到控制，而且還能為人類福祉帶來一定好處。例如提高平均退休年齡可以確保養老金體系收支平衡，即人們更有動力去保持老年時的健康。另一方面，人口減少亦令到糧食需求壓力龐大、減碳排放等全球頭痛的問題得以紓緩。