【產經專題】養兒防老已過時　退休部署勿太遲

雖然「養兒防老、積穀防饑」是傳統社會思維，但現時社會已經由知識型經濟主導，變相令貴養子女成為了大趨勢，導致不少80、90後對生兒育女卻步，皆因繁衍下代的機會成本大增，甚至較不生小孩還要高，顛覆「養兒防老是投資」的說法。既然舊觀念不合時宜，究竟又有甚麼辦法可以增加退休儲備，以防「臨老唔過得世」？

據政府統計處數據顯示，本港2020年總生育率已經跌至0.87，即代表每名女性育有0.87名小孩，與全球生育率最低、僅0.84的南韓「旗鼓相當」。不僅如此，統計處更預期，本港未來30年長者人口數目將持續高達250萬。

此外，評級機構穆迪的調查亦顯示，香港是繼日本、德國、意大利之後的全球第4大「高齡人口」地區，可想而知本港「少子化」問題已經響起警號。

【育兒22年 累涉702萬】

事實上，生育成本是影響家庭生育與否的重要因素，究竟這項成本有多昂貴？不妨參考由智經研究中心提供的「育兒成本計算機」以作推算。

這部計算機把供養孩子分成5個階段，涵蓋嬰兒期、幼兒園、小學、中學和大學教育共22年支出，計算期間每位孩子在教育、衣履及食品、交通、旅遊、娛樂以至醫療等使費。

為人父母的最大心願，相信是看見兒女成才「投資得利」，所以不少中產家庭亦願意花錢「豪養」小孩，自掏荷包讓子女入讀學前預備班、國際幼稚園、小學以至中學。不過，據計算機推算，這筆教育支出連同衣、食、住、行，以及請傭人等生活雜費，22年合計一共逾702萬元。倘若計及每年3%的通脹，開支更高達968萬元，換言之，孩子的每月使費盛惠3.6萬元。

除了金錢外，時間及心思亦是為人父母對子女的最大付出，就以近期肆虐的變種新冠病毒Omicron為例，一旦年幼子女不幸中招，要照顧他們乃是「天職」、付出的一切，便是血濃於水的體現。

不過，對於有部分家長而言，育兒的最大回報可能是憧憬他們未來薪高糧準，而且每月肯交家用，猶如「買了一份信任保險及遠期心理契約」。非經濟收益方面，育兒可以增進家庭感情，尤其是對爺爺嫲嫲以至太公太婆而言，兒孫滿堂的天倫之樂絕非金錢能夠衡量，名副其實是「家族榮譽」，長遠計亦老有所依，這份愛是先付出而後收穫的回報，非旁人能夠感受。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，「夫婦生小孩並非只為『養兒防老』如此市儈」，又認為假若退休制度有足夠保障，市民則毋須為此憂心。

他又分析，時下年輕人不肯生小朋友，部分原因是來自「訊息接收出現問題」，例如是「了解到小朋友很嘈、生小朋友成本貴等負面資訊」，忽略了「父母與子女的親情」這類要親身感受的正面訊息，而且付出的時間不菲，所以窒礙了生小孩的意願。

【買公共年金自製長糧】

事實上，現時不少人已經覺得與其「養兒防老」，倒不如着手退休儲備，因為這才是人生下半場的關鍵一環。據友邦去年的調查顯示，理想退休金中位數是382.6萬元，理想退休年齡平均則是62.3歲，不過，退休儲備缺口中位數達230萬元，意味退休金儲極都不夠。

想安享晚年，各位除了要提除強積金之外，港府推出的「公共年金」或是方法之一，因為理論上若然投保人愈長壽，收取的年金額將會超過保費愈多，便會愈着數。不過，要留意的是，投保人要一筆過支付所有費用而且不可以取回本金。假設一名60歲男士投保最多300萬元每月可領年金1.53萬元直至離世。至於女性長者，由於預期壽命較男性長，所以就算投保金額相同，每月年金金額亦會減至1.41萬元。

至於生活貼近基層的長者，雖然政府現時設有各種社會保障計劃如政府津貼(長者生活津貼、傷殘津貼及綜援)，但申請要通過入息及資產審查。

【被踏職場需儲月薪三成】

莊太量認為，年金無疑是一個好選擇，原因是每月有穩定回報，亦都因為就算「60歲都未必有精神炒股票，80歲的精神更會大不如前。」他又建議，年輕人踏入職場之後，應未雨綢繆儲起每月薪金的30%作退休之用，避免40歲後才醒覺儲退休金的重要。

●避免子女變啃老族 切忌縱容「要乜有乜」！

或者「養兒防老」帶給年輕一輩的感覺是弊多於利，現時坊間有一些理財專家更認為，「時下要『養老防兒』而非『養兒防老』，否則可能淪為過着中低階層生活的老人，縱容子女變成『啃老族』！」

所謂「啃老族」，意思是指已完成學業的23至30歲年輕人，雖則有謀生能力卻不願就業，待業甚至長期賦閒在家，衣食住行全部依靠父母供養及照顧，失去獨立自理能力，繼而把父母當成「提款機」、無止境地將父母的退休金「一Q清枱」。

莊太量認為，要預防這些問題，「父母就要切忌縱容子女」，不要過分溺愛他們「要乜有乜」，並要從小教育，讓他們意識到要自己賺錢及生存的道理，免得他們長大後長期依賴他人。