東方日報B1：股樓冰封　慎防虛火

充滿着無數變幻的2022年首季完結，各地陸續「埋數」，結果顯示投資活動悄悄踏進「冰河時期」！隨着次季展開，雖然主要股市有所反彈，香港樓市亦見交投轉旺，但不少分析就形容目前只是「熊市反彈」，並且隨時完結。不論是打工仔的強積金或專業投資者，應慎防虛火，保本至上。

【股市：環球IPO首季集資瀉73% 憂地緣局勢釀「融資荒」】

縱然環球主要股市在新冠肺炎疫情及俄烏戰火下如常運作，但仔細地看，不難發現投資氣氛大不如前，尤其是去年首季火爆的新股市場，於今年首季無論上市宗數抑或集資額皆陷入「雙降」的冰河時期，季內全球僅錄得321宗上市活動，按年大跌55.84%，集資金額約544億美元(約4,243億港元)，按年狂瀉73.18%，為近6季以來最差。

有業界人士認為，隨着企業延遲上市，新股活動可能會進一步放緩，甚至需要準備後備的融資方案。既然外圍不濟，作為外向型經濟的香港必然受到拖累，別奢望市場「水浸」炒作資產。

環球市場中，以美國新股市場表現最為失色，季內首次公開招股(IPO)只錄得37宗，集資額約24億美元(約187億港元)，交易數量和集資額分別按年大降72%和95%。另外，不接受美國監管機構審查、在美國上市的中資概念股面臨被退市的隱憂，使赴美上市的中資企業亦按年大減95%至只有一間，集資額約4,000萬美元，按年激跌99%。

有會計界人士表示，雖然中美審計監管合作近期有新進展，中方明確境外監管機構在中國境內進行調查取證或開展檢查，可通過跨境監管合作機制進行，並刪去現場檢查以中國監管機構為主的條文，有望緩和中概股退市危機，但執行細節仍需要完善。

他指出，有關文件其中一個重點是「增加程序性要求，明確企業保密責任」，明顯針對涉及敏感訊息，至於何謂敏感訊息則有待當局定義。因此，他相信在美上市的企業會作兩手準備：一方面會配合美國監管當局要求，提供審計底稿；同時積極部署安排回流香港或中國境內上市。

有投資銀行界人士坦言，手頭上的新股雖有積壓的情況，但相信要待股市「企穩」，令投資者感到安心，新股活動才會反彈。可是俄烏局勢仍然緊張，難料何時才轉勢，新股恐被迫再放慢腳步。

環球通脹壓力持續升溫，主要市場的央行加快「收水」，連帶近年成為資金新寵的特殊目的收購公司(SPAC)亦大受影響。首季SPAC上市宗數按年勁減81.87%至54宗，集資額97.89億美元，急挫90.08%，甚至不及去年第一季內表現最差的1月，當時錄得92宗SPAC，涉及集資額為268.63億美元。

新股市場遇冷，令投資銀行收入減少。外媒引述數據機構Dealogic資料顯示，截至3月22日，投資銀行的股票資本市場(ECM)收入為27億美元，按年暴跌75%，其中5大國際投行高盛、花旗、摩根大通、摩根士丹利及美銀的ECM收入按年大幅減少逾87%，至6.45億美元，而新股承銷佣金僅得1.8億美元，按年急瀉92.41%。

【港樓：上月工商舖創年半最靜 私宅交投升 樓價仍殘】

香港今年開局以來受政治、疫情及外圍動盪衝擊，投資市場處於捱打狀態，有代理行數據顯示，3月工商舖物業註冊量僅錄358宗，為2020年8月後再低於400宗，按月跌約16.2%。縱然二手樓交投近日稍為回升，但樓價未見向上，市場憂慮只屬「死貓彈」，若美國聯儲局5月大手加息半厘，目前的「虛火」又可能再度「過冷河」。

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，3月工商舖物業註冊金額共錄45.18億元，按月亦跌約6.4%，其中商廈註冊金額按月回落約34.1%，跌幅為各項物業中最大。而上月工廈及商舖註冊量分別按月降約19%及16.5%，最新僅錄234宗及71宗。

美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪稱，第5波疫情對香港工商舖市場的影響反映在近月註冊數字上，縱使政府於4月7日開始發放首期消費券，惟受疫情影響，社交距離措施仍未獲放寬，料消費券對零售業的幫助未必即時反映出來，相信暫時主要以民生類消費較能受惠。他預期要待社交距離措施放寬，經濟才有望逐漸回復正軌，為工商舖市場注入信心。

除了商業物業市場受重創外，首季住宅樓市表現同樣下跌，期內整體二手樓價指數錄約3.9%跌幅。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，過去一季10大屋苑買賣登記錄612宗，總值51.59億元，按季分別跌約2.7%及約3.7%，宗數更創近10個季度新低。

隨着近期業主劈價、蝕讓吸客，踏入4月二手樓交投轉趨活躍，各區買賣宗數開始回升，例如將軍澳及荃灣等主要住宅區，本月首5日內已錄逾50宗及約26宗二手買賣；青衣單是周一「閒日」已連錄6宗，本月累錄約21宗。

然而，上述狀況恐是「虛火」，交投雖增多，但樓價未見有支持，藍籌屋苑續現低價、減價成交。美聯蘇哲熙稱，天水圍嘉湖山莊4月暫錄約14宗買賣，包括樂湖居2座高層D室三房戶，實用面積約551方呎，減30萬元，成交價620萬元較同類型單位平約4%。

該行吳志輝稱，荔枝角美孚新邨本月已錄約8宗成交，該盤6期恆柏道11號中層D室，累減90萬元，終售850萬元，呎價約13,017元。

事實上，息口走勢趨升，後市仍存隱憂，屯門上車盤業主續「損手」出貨。祥益袁思賢指，屯門市廣場8座中層H室，實用面積約363方呎，3月底放盤，即減14萬元，獲區內首置客以508萬元購入。原業主持貨約3年帳面平手離場，扣除使費料蝕讓。

該行林英傑續稱，同區居屋翠寧花園1座中層D室，剛於已補價自由市場以630萬元轉手，呎價約10,642元。原業主持貨約3年帳賺32萬元，扣除使費料近平手。