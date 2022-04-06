美股道指收挫280點　納指跌逾2%

俄烏局勢再趨緊張，美股周二(5日)全線向下。道指收報34,641點，跌280點或0.8%；標指收報4,525點，跌57點或1.26%；納指收報14,204點，跌328點或2.26%。

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson警告，美股「熊市反彈」已結束，在高價格破壞需求及產品庫存已趕上需求等因素下，美國經濟增長令人憂慮，投資者應從股市轉向防守性較高的債市，預期標指直至9月將由目前水平下降至少13%，若以周一標指收報4,582點計，即標指會跌破4,000點關，至3,986點，年尾則重返4,400點水平，仍比周一收市低逾4%。

他指，現時市況具有熊市反彈的所有特徵，納指在過去3周累漲逾13%，主要是股票超賣造成反彈，但短期將遇阻力，現時是轉到防禦型配置的好時機。惟他不認為今年經濟會衰退，明年機會較高。

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧表示，經濟很可能陷入一段滯脹期，美國聯儲局為了充分對抗通脹，需大幅收緊政策，能否成功使經濟「軟着陸」是聯儲局一大難題。野村亦料明年經濟增長放緩較明顯，失業率將上升，產生輕微衰退。然而，民眾看得更淡，有媒體上月訪問近4,000名美國成年人，81%人認為今年經濟衰退。

企業方面，剛披露持有Twitter約9.2%股權的太空探索科技公司(SpaceX)行政總裁馬斯克將加入Twitter董事會，料任期至2024年，他曾發起投票，詢問網民是否希望Twitter增設「編輯」功能，Twitter行政總裁Parag Agrawal留言望網民慎重投票，Twitter收漲2%，報50.98美元。

美銀證券下調太陽能公司First Solar評級至「中性」，指投資者對其增長前景或過於樂觀，美國商務部對亞洲設備製造商實施的新反傾銷調查，亦不可能帶動議價能力。First Solar股價急跌4.32%。

網上奢侈時裝平台Farfetch將斥資2億美元購買高級百貨公司Neiman Marcus股份，擴大其全球合作夥伴，Farfetch股價下挫4.47%，收報16.47美元。