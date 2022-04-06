法大選臨近！馬克龍勝選不再十拿九穩　金融市場正防備

外媒報道，馬克龍拿下法國大選不再是易如反掌，投資者也紛紛開始有所防備。

法國大選的首輪投票將於周日(10日)舉行，防範未來一周歐元下跌的期權價格已升至3月22日以來最高。作為衡量風險的指標，法國10年期國債孳息率與德國孳息率之差攀升至2020年4月以來的最高水平，而基準的法國股市周二(5日)下滑，跑輸其他國家。

民調顯示，現任總統馬克龍將順利通過首輪投票，兩周後與民族主義領袖勒龐在第二輪投票中對決，而雙方的勝算已經迅速接近。周一(4日)的民調顯示，馬克龍的勝算是51.5%比48.5%，而一個月前的領先優勢為60%比40%。

Jefferies策略師Mohit Kumar說：「現在有點警醒的意思，馬克龍的領先優勢非常小，交易員將開始為馬克龍險勝甚至失敗的風險做準備。人們起初對這次大選並不是很關注，直到最近勒龐似乎風生水起。」

雖然尚不清楚勒龐勝選對這個地區的意義，因為她的口風已經從歐元懷疑論轉向取悅那些受通脹打擊的選民。但她若當選，法國的政策肯定會發生變化。這導致交易員對未知數進行對沖。

因未獲授權公開講話而要求匿名的交易員稱，機構和對沖基金不想冒險，正在增加對歐元下跌的對沖。隨着一個月期權現在也覆蓋到第二輪投票，對低概率結果的風險對沖需求(即所謂的蝶式期權)也有所上升。

投資者拋售法國國債，基準孳息率上漲13個基點。意大利和葡萄牙等歐洲外圍國家的債券也下跌。美國銀行歐洲利率策略負責人Sphia Salim表示，這些國債對勒龐獲勝「格外敏感」。她說，歐洲央行資產購買計劃的支持結束，也加劇了市場波動。

股市方面，法國CAC 40指數周二收市下跌1.28%，當中，對法國經濟有重大敞口的股票，例如法興銀行和巴黎銀行等，股價表現最差。