【太陽能難逃加價】全球最大光伏公司遭撤電價優惠

外媒報道，全球最大光伏公司隆基股份表示，其主要生產基地之一電價上漲，將對公司利潤產生一定不利影響。

該公司周二(5日)在交易所公告稱，雲南省取消了該公司享有的優惠電價政策。根據公告，該公司在2016年與雲南省簽署戰略合作框架協議，雲南省為其提供相關優惠政策支持；至2021年底，公司在雲南已投產的切片產能佔公司總產能的比例約為54%。根據資料，隆基股份是全球最大的硅片生產商。

隆基股份表示，根據雲南省的通知，自2021年9月1日起，公司全部用電價格通過電力市場化交易方式形成，直接與電網企業結算。公告沒有透露電費將增加多少。然而，資料顯示，在2020年3月的一份報告中稱，電力約佔硅片生產成本的12%，而隆基股份當時享受的電價較一家主要競爭對手便宜一半。

電費上漲之際，正值光伏供應鏈罕見的通脹期。硅片價格約為每片76美仙，大大高於2020年年中時的30美仙。但相比於煤炭和天然氣價格，光伏成本的漲幅還算小的。此外，今年1至2月，中國的新增光伏發電裝機容量是去年的3倍多。

自去年以來，中國的電價一直有上漲壓力，當時煤炭短缺迫使全國很多地區對工業用電實行限制。政府利用這次危機推進市場化改革，允許公用事業公司在煤炭價格上漲時向大型工廠收取更高電費。

隆基股份還表示，雲南省的電價決定，將令該公司在雲南投資項目中未完成的部分存在發生變更的風險。